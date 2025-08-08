Wynagrodzenia mocno w górę. Tyle zarabiają Polacy
Przeciętne wynagrodzenie w II kw. wzrosło o 8,8 proc. rdr i wyniosło 8.748,63 zł. W czerwcu przeciętne wynagrodzenie według GUS wynosiło 8881,84 zł.
Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w II kwartale wzrosło o 8,8 proc. rdr i wyniosło 8.748,63 zł - podał GUS.
W ujęciu kwartał do kwartału wynagrodzenie spadło o 2,4 proc.
Przeciętne wynagrodzenie w czerwcu
Z kolei w czerwcu przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw wyniosło 8881,84 zł, co oznacza wzrost o 9 proc. rdr. oraz o 2,4 proc. w porównaniu do maja bieżącego roku.
"Na wzrost poziomu wynagrodzeń miała wpływ większa skala dodatkowych wypłat, m.in. nagród i premii w tym uznaniowych, rocznych, półrocznych i kwartalnych oraz wynagrodzeń za pracę w godzinach nadliczbowych (które obok wynagrodzeń zasadniczych także zaliczane są do składników wynagrodzeń)" - wyjaśnił w raporcie GUS.
Źródło: PAP
Źródło zdjęcia głównego: Andrzej Rostek/Shutterstock