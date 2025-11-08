Wysokie kary dla influencerów. Powstanie specjalny rejestr

Rodzicielski trolling. Naukowcy przestrzegają przed ośmieszaniem dzieci w internecie Źródło: TVN24

We Włoszech jest około 350 tys. influencerów - podała w piątek telewizja RAI, informując o decyzji krajowego regulatora, który postanowił uporządkować rynek i zagwarantować przejrzystość publikowanych treści.

W zeszłym roku wartość rynku w tym sektorze aktywności w sieci sięgnęła 370 milionów euro.

Nowe regulacje dla influencerów

Nowe przepisy dotyczą tych, którzy mają ponad 500 tys. obserwatorów na popularnych portalach społecznościowych lub notują na swoich kanałach co najmniej milion wyświetleń miesięcznie.

Wszystkie te osoby aktywne na platformach muszą oficjalnie zapisać się do utworzonego rejestru influencerów, wypełniając formularz w internecie na stronie AGCOM.

Zarejestrowanych dotyczy zakaz ukrytej reklamy i obowiązek większej kontroli promowanych produktów, a także podawania prawdziwych informacji na swoich kanałach. Mają też zakaz publikowania treści, które mogą krzywdzić nieletnich, podsycają do nienawiści i dyskryminacji. Wśród wymogów jest ochrona własności intelektualnej i obrona praw podstawowych.

Kary do 600 tysięcy euro

Zapowiedziano też, że przestrzeganie tych zasad będzie sprawdzane przez systemy monitoringu. Kary za naruszenie nowych przepisów będą wynosić do 250 tys. euro, a w ciężkich przypadkach do 600 tys. euro.

Krajowy regulator wyjaśnił, że przewidziano też inne konsekwencje, w tym prawne i fiskalne.

