Nawrocki: Rosja musi zakończyć wojnę i przyjąć za nią pełną odpowiedzialność Źródło: Reuters

Udostępnij Facebook Kopiuj link

Państwowa spółka energetyczna BOTAS podpisała w Nowym Jorku umowę na dostawy 4 miliardów metrów sześciennych LNG do Turcji rocznie od 2026 roku. Przewiduje się całkowitą dostawę około 70 miliardów metrów sześciennych.

Turcja dywersyfikuje źródła energii

Dostawy będą pochodzić z terminali załadunkowych w USA oraz zakładów regazyfikacji w Turcji, Europie i Afryce Północnej. Ta umowa znacząco przyczyni się do osiągnięcia docelowego wolumenu handlu z USA na poziomie 100 mld dolarów – zaznaczył Bayraktar, dodając, że umowa ma na celu zwiększenie bezpieczeństwa dostaw i dywersyfikację źródeł energii Turcji. Umowy energetyczne są częścią działań Turcji zmierzających do zacieśnienia relacji z Waszyngtonem.

Turcja znosi cła

W poniedziałek Ankara ogłosiła zniesienie ceł odwetowych nałożonych w 2018 roku na szereg amerykańskich towarów importowanych, w tym samochody osobowe i owoce. Decyzja ta została uznana za gest dobrej woli przed spotkaniem prezydentów: Erdogana i Trumpa - przypomniał Reuters. Rosja jest obecnie największym dostawcą gazu ziemnego do Turcji, choć Ankara w ostatnich latach zdywersyfikowała swoje źródła dostaw.

Nowa umowa jest jedną z kilku, które Turcja zawarła w tym miesiącu, przed wygaśnięciem w tym roku umów importowych z Rosją na co najmniej 16 mld metrów sześciennych gazu - zauważa agencja Reutera. Turcja nie uzgodniła jeszcze nowych umów na dostawy z Rosji.

OGLĄDAJ: TVN24 HD