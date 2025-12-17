Groźna substancja w herbacie. Sprzedaż wstrzymana

"W wyniku kontroli urzędowej Państwowej Inspekcji Sanitarnej stwierdzono przekroczenie najwyższego dopuszczalnego poziomu pozostałości pestycydu - antrachinonu w herbacie czarnej liściastej" - przekazał GIS w komunikacie.
Partia herbaty wycofana z obrotu
Szczegóły dotyczące produktu:
- Nazwa produktu: Black Leaf Tea, 100 g,
- Marka: Eternal Finest Op,
- Numer partii: MT-13-LK,
- Najlepiej spożyć przed końcem: 11/2027,
- Importer: VIVI Polska Sp. z o.o. Sp. K., Al. Sadowa 41a, 05-825 Książenice.
Zagrożenie dla zdrowia
"Firma VIVI Polska Sp. z o.o. Sp. K. poinformowała swoich odbiorców o możliwym przekroczeniu dopuszczalnego poziomu antrachinonu w określonej powyżej partii herbaty" - napisano w komunikacie GIS.
Dodano, że "firma zleciła wstrzymanie sprzedaży tej partii herbaty, zabezpieczenie jej i przygotowanie do zwrotu".
Organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej prowadzą obecnie postępowanie wyjaśniające w tej sprawie.
"Może stanowić zagrożenie dla zdrowia"
"Zgodnie z oceną ryzyka ekspertów Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego PZH – Państwowego Instytutu Badawczego spożycie produktu o podanym numerze partii może stanowić zagrożenie dla zdrowia konsumentów" - napisał GIS.
Podkreślił też, że "nie należy spożywać partii produktu określonej w tym komunikacie".
W lipcu sanepid informował o przekroczeniu dopuszczalnego poziomu antrachinonu w dwóch innych partiach herbaty tego samego producenta.
Autorka/Autor: BC/kris
Źródło: tvn24.pl
Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock