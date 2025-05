Prezydent USA Donald Trump pierwszego dnia swojego urzędowania w styczniu podpisał rozporządzenie wykonawcze, wzywając do zmiany nazwy akwenu, argumentując, że zmiana była uzasadniona, ponieważ Stany Zjednoczone "wykonują tam większość pracy i to jest nasze". Następnie w lutym na mapach Google zaczęła pojawiać się nazwa "Zatoka Amerykańska" zamiast "Zatoki Meksykańskiej".

"Wieloletnie praktyka" Google'a

Plany na kolejną zatokę

Jak przypomina BBC, agencja Associated Press (AP) odmówiła używania nazwy "Zatoka Amerykańska", co doprowadziło do wielomiesięcznego konfliktu z Białym Domem i ograniczonym dostępem dla dziennikarzy agencji do wielu wydarzeń. W kwietniu sędzia federalny nakazał administracji Trumpa zaprzestanie odsuwania na bok dziennikarzy AP.