Majątek Muska z nowym rekordem

Przed transakcją Musk posiadał około 42 proc. udziałów w SpaceX wartych 336 miliardów dolarów (firma była wtedy wyceniana na 800 miliardów). Dysponował też 49 proc. udziałów w xAI o wartości 122 miliardów. Po połączeniu, w którym SpaceX wyceniono na 1 bilion, a xAI na 250 miliardów dolarów, Forbes szacuje, że Musk ma teraz 43 proc. udziałów w nowej spółce - wartych 542 miliardy dolarów.

Elon Musk w Davos Źródło: PAP/EPA/GIAN EHRENZELLER

To sprawia, że SpaceX jest obecnie zdecydowanie najcenniejszym aktywem Muska. Poza tym posiada on 12 proc. akcji Tesli o wartości około 178 miliardów oraz opcje na akcje warte 124 miliardy. Nie uwzględnia to jeszcze rekordowego pakietu wynagrodzenia, który akcjonariusze Tesli zatwierdzili w listopadzie - potencjalnie wartego nawet 1 bilion dolarów, jeśli firma osiągnie ambitne cele wzrostu.

Kolejne połączenie firm Muska

To już druga w ciągu roku fuzja firm należących do Muska. Wcześniej połączył on xAI z platformą X (dawniej Twitter), w transakcji wyceniającej xAI na 80 miliardów, a X na 33 miliardy dolarów. Fakt, że Musk był w tych transakcjach zarówno kupującym, jak i sprzedającym, budził pewne wątpliwości co do realnych wycen. Teraz jednak, gdy SpaceX szykuje się do wejścia na giełdę, ich wartość wkrótce zweryfikuje rynek.

Musk w ostatnich miesiącach kilkakrotnie bił rekordy majątkowe. W październiku przekroczył 500 miliardów dolarów, gdy akcje Tesli wzrosły po jego odejściu z Departamentu Efektywności Rządu (DOGE) prezydenta Trumpa, by skupić się na firmie samochodów elektrycznych. 15 grudnia został pierwszym człowiekiem wartym 600 miliardów dolarów, po tym jak prywatni inwestorzy wycenili SpaceX na 800 miliardów (wzrost z 400 miliardów w sierpniu). Cztery dni później osiągnął 700 miliardów, gdy Sąd Najwyższy stanu Delaware przywrócił jego opcje na akcje Tesli, unieważnione wcześniej przez sąd niższej instancji w 2024 roku.

Obecnie jest bogatszy o około 578 miliardów dolarów od drugiego na liście najzamożniejszych ludzi świata – współzałożyciela Google’a Larry’ego Page’a, którego majątek wynosi 281 miliardów.

