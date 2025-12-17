KNF reaguje na podejrzane transakcje akcjami Energi

Zatrzymany przez ABW były członek zarządu Orlenu. Chodzi o śledztwo ws. spółki OTS

KNF złożyła zawiadomienia o uzasadnionym podejrzeniu popełnienia przestępstwa polegającego na wykorzystaniu informacji poufnej w obrocie akcjami Energi - podała KNF w komunikacie. Postępowanie wyjaśniające ma na celu ustalenie okoliczności zdarzeń związanych z informacją poufną Orlenu dotyczącą zwiększenia zaangażowania w Energę.

Jak podano, Komisja podjęła środki prawne w celu przeciwdziałania naruszeniu przepisów Rozporządzenia 596/2014, w związku z transakcjami zawartymi w obrocie akcjami Energa.

Postępowanie i blokada rachunków

27 listopada KNF wydała – z upoważnienia Przewodniczącego Komisji, zarządzenia o wszczęciu postępowania wyjaśniającego, w celu ustalenia, czy istnieją podstawy do złożenia zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstw w zakresie wykorzystania informacji poufnych w obrocie akcjami spółki, a także bezprawnego ujawnienia informacji poufnych dotyczących akcji spółki.

28 listopada złożono zawiadomienia o uzasadnionym podejrzeniu popełnienia przestępstwa polegającego na wykorzystaniu informacji poufnej w obrocie akcjami spółki poprzez nabywanie jej akcji, w okresie poprzedzającym publikację informacji poufnej, wbrew zakazowi, o którym mowa w art. 14 lit. a Rozporządzenia 596/2014.

28 listopada Komisja zwróciła się do firm inwestycyjnych z żądaniami dokonania blokady rachunków papierów wartościowych oraz rachunków pieniężnych osób, których transakcje wskazują na potencjalne wykorzystanie informacji poufnej.

Postępowanie wyjaśniające ma na celu ustalenie wszystkich okoliczności zdarzeń, do których doszło w obrocie akcjami spółki w związku z opóźnioną informacją poufną, opublikowaną przez Orlen po zamknięciu sesji giełdowej 26 listopada 2025 roku, w raporcie bieżącym nr 65/2025.

Dodano, że informacja poufna dotyczyła rozpoczęcia działań zmierzających do zwiększenia przez Orlen zaangażowania w Energę do 100 proc. kapitału zakładowego w ramach zaproszenia pozostałych akcjonariuszy spółki do składania ofert sprzedaży akcji Energi. Informacja ta miała silnie cenotwórczy charakter.

