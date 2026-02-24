Logo TVN24
Najnowsze

Bezrobocie w górę. Nowe dane

warszawa ludzie ulica
Domański: Polska zeszłym roku była liderem wzrostu gospodarczego
Źródło: TVN24
Stopa bezrobocia rejestrowanego w styczniu 2026 roku wyniosła 6,0 procent. To o 0,3 punktu procentowego więcej niż miesiąc wcześniej - poinformował Główny Urząd Statystyczny.

Resort rodziny, pracy i polityki społecznej wcześniej szacował, że stopa bezrobocia w styczniu wzrosła do 6,0 proc.

Bezrobocie w Polsce

Jak podał GUS, liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy wyniosła w styczniu 934,1 tys. wobec 887,9 tys. miesiąc wcześniej.

Liczba nowo zarejestrowanych bezrobotnych wyniosła 118,5 tys. wobec 93,6 tys. poprzednio.

Stopa bezrobocia BAEL

GUS podał także, że stopa bezrobocia liczona wg Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności (BAEL) w IV kw. 2025 r. wyniosła w Polsce 3,2 proc. wobec 3,1 proc. kwartał wcześniej i wobec 2,8 proc. w IV kw. 2024 r.

Współczynnik aktywności zawodowej wyniósł w IV kw. 2025 r. 59,0 proc. wobec 59,0 proc. w poprzednim kwartale, natomiast wskaźnik zatrudnienia wyniósł 57,1 proc., wobec 57,2 proc. poprzednio.

Opracował Bartłomiej Ciepielewski /kris

Źródło: PAP, tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Bezrobocie
