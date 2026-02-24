Bezrobocie w górę. Nowe dane

Resort rodziny, pracy i polityki społecznej wcześniej szacował, że stopa bezrobocia w styczniu wzrosła do 6,0 proc.
Bezrobocie w Polsce
Jak podał GUS, liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy wyniosła w styczniu 934,1 tys. wobec 887,9 tys. miesiąc wcześniej.
Liczba nowo zarejestrowanych bezrobotnych wyniosła 118,5 tys. wobec 93,6 tys. poprzednio.
Stopa bezrobocia BAEL
GUS podał także, że stopa bezrobocia liczona wg Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności (BAEL) w IV kw. 2025 r. wyniosła w Polsce 3,2 proc. wobec 3,1 proc. kwartał wcześniej i wobec 2,8 proc. w IV kw. 2024 r.
Współczynnik aktywności zawodowej wyniósł w IV kw. 2025 r. 59,0 proc. wobec 59,0 proc. w poprzednim kwartale, natomiast wskaźnik zatrudnienia wyniósł 57,1 proc., wobec 57,2 proc. poprzednio.
Źródło: PAP, tvn24.pl
