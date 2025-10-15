Logo TVN24
Biznes
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Najnowsze
Notowania
Pieniądze
Nieruchomości
Rynki
Dla firm
Więcej
Prawo
Ze świata
Tech
Moto
Dla seniora
Turystyka
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Moto

Rewolucja na ulicach. To europejskie miasto ma być pierwsze

Ulica w Londynie
Pełczyńska-Nałęcz o "podatku Morawieckiego" od aut spalinowych
Źródło: TVN24
W 2026 roku autonomiczne taksówki pojawią się na ulicach Londynu - poinformowała w środę firma Waymo z USA. Tym samym stolica Wielkiej Brytanii będzie pierwszym miastem w Europie obsługiwanym przez taksówki bez kierowców.

Waymo, która jest spółką zależną holdingu Alphabet, będącego m.in. właścicielem Google, przekazała, że jej samochody są już w drodze do Londynu i w najbliższych tygodniach zaczną jeździć po ulicach miasta z "wyszkolonymi specjalistami", czyli kierowcami bezpieczeństwa, za kierownicą.

Dodała, że współpracuje z ministerstwem transportu oraz publiczną spółką Transport for London (TfL) w celu uzyskania niezbędnych zezwoleń na oferowanie w pełni autonomicznych przejazdów w 2026 r.

Pięć lat temu autonomiczne taksówki Waymo zadebiutowały w USA
Pięć lat temu autonomiczne taksówki Waymo zadebiutowały w USA
Źródło: Shutterstock
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Autonomiczny minibus BB-1
Autonomiczny minibus będzie jeździć po cmentarzu
TVN24
shutterstock_2056204409
Robotaksówki na ulicach. Zapowiedź przełomowego projektu
Tech
shutterstock_2348281073
Kłopoty giganta. Ogromny spadek sprzedaży

Robotaksówki w Londynie

Autonomiczne taksówki, których operatorem jest Waymo, działają już w pięciu miastach w USA - Phoenix w stanie Arizona; San Francisco i Los Angeles w Kalifornii; Austin w Teksasie i Atlancie w stanie Georgia. Firma ogłosiła już, że w przyszłym roku pojawią się w czterech kolejnych, w tym w Waszyngtonie, a obecnie trwają testy w stolicy Japonii - Tokio.

Według Waymo od czasu uruchomienia usługi w Phoenix w 2020 r., jej autonomiczne taksówki wykonały w USA ponad 10 mln przejazdów z pasażerami, a obecnie robią ponad 250 tys. kursów tygodniowo. Choć amerykańskie władze odnotowały ponad 1200 wypadków bądź kolizji z udziałem autonomicznych taksówek Waymo, firma zapewnia, że ich liczba w przeliczeniu na pokonane kilometry jest o 80 proc. niższa, niż w przypadku samochodów kierowanych przez ludzi.

Kilka miesięcy temu o własnych planach rozpoczęcia testów autonomicznych taksówek w Londynie poinformowały Uber oraz brytyjska firma Wayve.

OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: BC/dap

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: MagicBones/Shutterstock

Bez kolejek na lotniskach, bez kosztów przewalutowania w podróży. PKO Visa Infinite
Dowiedz się więcej:

Bez kolejek na lotniskach, bez kosztów przewalutowania w podróży. PKO Visa Infinite

MATERIAŁ PROMOCYJNY
Udostępnij:
TAGI:
Wielka Brytaniasamochody
Zobacz także:
shutterstock_2311880779
Tu królują elektryki. "Nadszedł czas, by stopniowo wycofywać przywileje"
Moto
ulica tlum ludzie przechodnie shutterstock_555163252
Międzynarodowy Fundusz Walutowy alarmuje w sprawie długu
Ze świata
Ruszyło EFNI
Ruszyło EFNI. "Ludzie potrzebują podzielić się swoimi obawami"
Z kraju
Pekin, Chiny
Wielki koncern szykuje się na najgorsze. "Są absolutnym monopolistą"
Ze świata
pap_20251008_0U7
Ogromna dziura w budżecie
Z kraju
piwo fabryka butelka butelki shutterstock_1864628872_1
Gigant kończy produkcję w znanym polskim browarze. Jest oświadczenie
Z kraju
nagość
Erotyka wkrótce pojawi się w ChatGPT
Tech
microsoft - VDB Photos shutterstock_1357496909-1
Ważna informacja dla milionów osób. Koniec wsparcia
Tech
pap_20240725_156 (1)
Zygmunt Solorz odwołany. Jest decyzja
Z kraju
biuro, pracownicy, ludzie, praca
"Sygnał ostrzegawczy" na rynku pracy
Dla pracownika
Jamie Dimon
Szef giganta ostrzega. "Kiedy widzisz jednego karalucha, prawdopodobnie jest ich więcej"
Ze świata
Donald Trump
Przewoźnicy przeciwni planom Trumpa. Chodzi o latanie nad Rosją
Ze świata
Army Maj. Gen. William D. “Hank” Taylor
"Staliśmy się ostatnio naprawdę bliscy". Zaskakujące wyznanie generała
Ze świata
portfel, pieniądze
"Problem narasta". Firmy liczą straty
Dla firm
Peter Szijjarto w Moskwie
Szijjarto: sankcje wobec Rosji zniszczyły europejski model
Ze świata
polski paszport shutterstock_1588024933
Najsilniejsze paszporty świata. Nowy ranking
Najnowsze
zakupy sklep market koszyk shutterstock_2353461275_1
Najnowsze dane o wzroście cen
Z kraju
zakupy sklep wozek rachunek inflacja AdobeStock_518039031
Te produkty zdrożały najbardziej
Pieniądze
Już w czwartek poznamy zwycięzcę 16. edycji konkursu EY Przedsiębiorca Roku
Co z niższą składką zdrowotną dla przedsiębiorców? Resort tłumaczy
Dla firm
bitcoin shutterstock_1939111636
"Rujnowali życie". Największe przejęcie w historii
Ze świata
kolektura lotto, loteria
Wyniki losowania Lotto
Pieniądze
EFNI 2024
Startuje 14. edycja Europejskiego Forum Nowych Idei
Z kraju
madryt hiszpania shutterstock_1734313574
Trump grozi Hiszpanii. "Jest to niewyobrażalnie lekceważące"
Ze świata
shutterstock_2117281391
Kumulacja w Eurojackpot rośnie
Pieniądze
shutterstock_2066562665
Zmiany w PIT. Rząd przyjął projekt
Dla firm
Nawrocki
Tyle zarabiają ludzie prezydenta
Z kraju
Boeing
Transakcja za pięć miliardów dolarów. Jest zgoda
Ze świata
shutterstock_2273407003 Warszawa, Polska. 8 marca 2023 r. Tłum ludzi idących miejskim chodnikiem na tle jasnego światła słonecznego na ruchliwej ulicy w centrum miasta
Minister finansów o prognozach dla Polski: nie zostawiają wątpliwości
Z kraju
shutterstock_680882302
Populacja kotów wymknęła się spod kontroli
TVN24
Norka
Hodowca będzie musiał zakończyć działalność. Padła nowa data
Prawo

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica