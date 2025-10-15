Rewolucja na ulicach. To europejskie miasto ma być pierwsze

Pełczyńska-Nałęcz o "podatku Morawieckiego" od aut spalinowych Źródło: TVN24

Waymo, która jest spółką zależną holdingu Alphabet, będącego m.in. właścicielem Google, przekazała, że jej samochody są już w drodze do Londynu i w najbliższych tygodniach zaczną jeździć po ulicach miasta z "wyszkolonymi specjalistami", czyli kierowcami bezpieczeństwa, za kierownicą.

Dodała, że współpracuje z ministerstwem transportu oraz publiczną spółką Transport for London (TfL) w celu uzyskania niezbędnych zezwoleń na oferowanie w pełni autonomicznych przejazdów w 2026 r.

Pięć lat temu autonomiczne taksówki Waymo zadebiutowały w USA Źródło: Shutterstock

Robotaksówki w Londynie

Autonomiczne taksówki, których operatorem jest Waymo, działają już w pięciu miastach w USA - Phoenix w stanie Arizona; San Francisco i Los Angeles w Kalifornii; Austin w Teksasie i Atlancie w stanie Georgia. Firma ogłosiła już, że w przyszłym roku pojawią się w czterech kolejnych, w tym w Waszyngtonie, a obecnie trwają testy w stolicy Japonii - Tokio.

Według Waymo od czasu uruchomienia usługi w Phoenix w 2020 r., jej autonomiczne taksówki wykonały w USA ponad 10 mln przejazdów z pasażerami, a obecnie robią ponad 250 tys. kursów tygodniowo. Choć amerykańskie władze odnotowały ponad 1200 wypadków bądź kolizji z udziałem autonomicznych taksówek Waymo, firma zapewnia, że ich liczba w przeliczeniu na pokonane kilometry jest o 80 proc. niższa, niż w przypadku samochodów kierowanych przez ludzi.

Kilka miesięcy temu o własnych planach rozpoczęcia testów autonomicznych taksówek w Londynie poinformowały Uber oraz brytyjska firma Wayve.

