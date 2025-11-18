Logo TVN24
"Bezprecedensowe wyzwanie" dla polskich producentów

Michał Wekiera o samochodach z Chin: Chińczycy zbudowali w dwa lata coś, co niektórzy budowali kiedyś przez dziesięć
Źródło: TVN24+
Liczba rejestrowanych w Polsce samochodów elektrycznych wzrosła dwukrotnie w porównaniu do danych z ubiegłego roku - wynika z raportu Polskiego Związku Przemysłu Motoryzacyjnego i KPMG. Niemal 60 procent sprzedanych nowych pojazdów to auta elektryczne i hybrydowe. Tak szybkie zmiany stanowią poważne wyzwanie dla polskiego sektora motoryzacyjnego.

Według raportu w ciągu dziewięciu miesięcy tego roku w Polsce zarejestrowano 26 tys. osobowych samochodów elektrycznych, co oznacza ponad dwukrotny wzrost (o 107,5 proc.) w porównaniu z rokiem 2024.

Łączna liczba rejestracji pojazdów elektrycznych i hybrydowych wzrosła o 19,1 proc. rok do roku i osiągnęła 58,6 proc. udziału we wszystkich nowych rejestracjach samochodów osobowych od początku br.

Wyzwanie dla polskich producentów części

Według autorów raportu przyspieszanie procesu elektryfikacji floty stanowi wyzwanie dla polskiego sektora części motoryzacyjnych.

Jak zauważył cytowany w informacji prasowej Przemysław Szywacz z KPMG w Polsce sektor ten, "będący siódmym co do wielkości eksporterem na świecie, stoi przed bezprecedensowym wyzwaniem transformacyjnym - pojazdy elektryczne wymagają mniej komponentów niż spalinowe, eliminując całkowicie produkty takie jak układy wydechowe, turbosprężarki czy filtry paliwa".

- Wyzwaniem pozostaje struktura eksportu. Zgodnie z raportem Polskiego Instytutu Ekonomicznego nawet 37 procent polskiego eksportu części w 2024 roku było związane z komponentami dedykowanymi wyłącznie pojazdom spalinowym - dodał.

Według eksperta rozwiązaniem może być reorientacja portfela produktowego w stronę komponentów uniwersalnych: tych, które choć występują w obu typach pojazdów, wymagają dostosowania do specyfiki elektrycznej, jak układy hamulcowe z rekuperacją energii czy opony przystosowane do większej masy aut elektrycznych.

Czytaj też: Sukces rządowego programu. Ponad połowa środków już wykorzystana

Sprzedaż aut w Polsce

Jak wskazano w raporcie, od stycznia do września 2025 roku w Polsce zarejestrowano 428 tys. nowych samochodów osobowych, czyli o 7,3 proc. więcej rok do roku. Klienci instytucjonalni w tym okresie zarejestrowali 292 tys. pojazdów, co oznacza wzrost o 6,4 proc. rdr. Jednocześnie utrzymuje się rosnące zainteresowanie wśród nabywców indywidualnych, którzy zarejestrowali 136 tys. nowych aut osobowych, czyli o 9,3 proc. więcej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku - podano.

Z raportu wynika, że w pierwszych trzech kwartałach 2025 r. zarejestrowano 316 tys. sztuk aut marek popularnych (wzrost o 7,4 proc. rdr.) oraz 112 tys. sztuk samochodów marek premium (wzrost o 7,2 proc. rdr.). Wzrosła też rejestracja nowych przyczep i naczep (15,2 tys. sztuk, co stanowi wzrost o 9,5 proc. rdr.).

Autorzy raportu zauważyli, że po trzecim kwartale br. w segmencie samochodów ciężarowych widać odwrócenie wcześniejszego spadkowego trendu: liczba rejestracji zwiększyła się o 21,7 tys. Oznacza to wzrost o 3,4 proc. rdr. i pierwszy dodatni wynik od czwartego kwartału 2023 r.

chinskie samochody - Vladimir Tretyakov shutterstock_2223017145
"Gwałtowny" wzrost na rynku
shutterstock_2530236231
Sukces rządowego programu. Ponad połowa środków już wykorzystana
waymo samochod autonomiczny shutterstock_2446239897
Samochody bez kierowców na polskich drogach. Kiedy konkretne plany?

Ożywienie na rynku jednośladów

Rok 2025 przyniósł również wyraźnie ożywienie w segmencie jednośladów - podano. W 2025 roku zarejestrowano 36,2 tys. nowych motocykli, czyli o 10,3 proc. więcej niż w 2024 r. Rynek motorowerów również rośnie – z wolumenem rejestracji osiągającym 12,6 tys. sztuk, czyli o 8,3 proc. więcej niż rok wcześniej.

Jak wynika z danych, mimo pozytywnych wyników sprzedażowych, produkcja pojazdów samochodowych odnotowała spadek w br. Do września wyprodukowano w Polsce 312 tys. pojazdów samochodowych (spadek o 29 proc. rdr.).

Raport Polskiego Związku Przemysłu Motoryzacyjnego i firmy KPMG "Branża motoryzacyjna. Podsumowanie danych za Q1-Q3 2025" należy do serii raportów kwartalnych, których celem jest przedstawienie bieżących trendów w branży motoryzacyjnej w Polsce, rozumianej zarówno jako rynek motoryzacyjny, jak i produkcja przemysłowa oraz motoryzacyjne usługi finansowe. Analiza oparta jest o najnowsze dostępne dane rejestracyjne, statystyczne i rynkowe.

Autorka/Autor: BC/dap

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Samochody elektryczne
