Moto

Rekord pobity. Rośnie popularność chińskich aut

samochody warszawa s8 trasa shutterstock_2162936399
Chińskie samochody przebojem zdobywają rynki w Europie
Źródło: Reuters Archive
We wrześniu 2025 roku zarejestrowano w Polsce prawie 50 tysięcy aut osobowych. To najlepszy wynik w historii prowadzenia statystyk - podał Instytut Badań Rynku Motoryzacyjnego Samar. Dodał, że rekordowa była też sprzedaż chińskich samochodów.

Jak wskazał IBRM Samar, powołując się na dane Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców (CEPiK), większość zarejestrowanych we wrześniu pojazdów do 3,5 t stanowiły samochody osobowe.

Rekord sprzedaży samochodów osobowych

Przybyło ich 49 857 sztuk, co stanowi wzrost o 20,24 proc. w stosunku do poprzedniego roku.

Był to najlepszy, rekordowy wynik uzyskany we wrześniu w historii pod względem rejestracji aut osobowych - podkreślił instytut.

Liczba rejestracji samochodów osobowych i dostawczych o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t sięgnęła we wrześniu br. 55 562 sztuki, co stanowi wzrost o 18,15 proc. w porównaniu do września 2024 r.

Natomiast w porównaniu do sierpnia br. - to wzrost o 17,47 proc. (8263 szt.).

Chińskie auta coraz popularniejsze

Wrzesień był także rekordowy pod względem sprzedaży samochodów przez producentów z Chin (4419 egzemplarzy) - podano. Jeśli chodzi o udział w rynku, Państwo Środka wyrównało rekord z sierpnia br., który wyniósł 8,9 proc.

Biją rekordy sprzedaży w Polsce. "Nie mają żadnego prestiżu"

Biją rekordy sprzedaży w Polsce. "Nie mają żadnego prestiżu"

Joanna Rubin-Sobolewska
Tego nie powiedzą ci w salonie

Tego nie powiedzą ci w salonie

Maciej Michałek

Dane skumulowane (477 057 szt.) wykazały w całym 2025 roku wzrost sprzedaży samochodów do 3,5 t o 6,81 proc. (30 399 szt.).

Najwięcej aut osobowych we wrześniu zarejestrowały firmy (70,82 proc.) - wynika z raportu. Udział klientów instytucjonalnych wyniósł 68,24 proc., a indywidualnych 29,18 proc. Jak zaznaczył Samar, statystyka ta nie uwzględnia jednak osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą ani spółek cywilnych, które w CEPiK klasyfikowane są w grupie osób fizycznych.

"Ponieważ w grupie osób fizycznych mogą również znaleźć się firmy, rzeczywisty rozkład rejestracji pomiędzy obiema grupami klientów może się jeszcze bardziej zwiększyć" - podkreślono.

Te marki wybierano najczęściej

Instytut podał, że samochodów dostawczych (do 3,5 t) zarejestrowano we wrześniu 5705 sztuk, co oznacza wzrost o 2,59 proc. rdr. W porównaniu do sierpnia br. wzrost wyniósł 18,39 proc. Natomiast udział nowych elektrycznych samochodów osobowych (BEV) w rynku wzrósł po raz kolejny z rzędu i we wrześniu br. sięgnął 9 proc.

Jak wynika z danych, w tym roku pięć marek z czołowej dziesiątki zanotowało wzrost liczby rejestrowanych aut, licząc rdr. Największy wzrost w TOP10 odnotował Volkswagen – o 16,96 proc., a największy spadek rejestracji zanotowało Renault - o 8,47 proc. Tytuł lidera rynku utrzymała Toyota. Jej udział w rynku samochodów osobowych wyniósł 16,04 proc., a w rynku aut dostawczych - 17,3 proc.

Autorka/Autor: BC/kris

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Fotokon/Shutterstock

