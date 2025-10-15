Logo TVN24
Tu królują elektryki. "Nadszedł czas, by stopniowo wycofywać przywileje"

Norwegia szykuje zmiany w sprawie VAT od aut elektrycznych. - Nadszedł czas, by stopniowo wycofywać przywileje - stwierdził minister finansów Jens Stoltenberg.

Do końca grudnia sprzedaż aut z napędem elektrycznym jest zwolniona z podatku VAT do progu 500 tys. koron norweskich (około 180 tys. zł).

VAT od aut elektrycznych

Od stycznia limit ten zostanie obniżony do 300 tys. koron (108 tys. zł). Nadwyżka zostanie objęta 25-procentowym VAT.

Jens Stoltenberg zapowiedział jednocześnie, że w 2027 roku opodatkowana VAT będzie cała cena auta elektrycznego. - Nadszedł czas, by stopniowo wycofywać przywileje - stwierdził na środowej konferencji prasowej.

Minister finansów zapewnił jednocześnie, że zakup aut bezemisyjnych ma pozostać bardziej atrakcyjny niż samochodów spalinowych czy nawet hybryd. W tym celu podniesione zostaną opłaty za zakup i korzystanie z takich modeli.

Norwegia na szczycie rankingu elektromobilności

We wrześniu auta z napędem elektrycznym stanowiły ponad 98 proc. ogółu nowo zarejestrowanych w Norwegii samochodów.

Z 30-procentowym udziałem elektryków w ogólnej liczbie poruszających się po drogach samochodów Norwegia znajduje się na szczycie rankingu elektromobilności na świecie według organizacji OFV monitorującej norweski rynek motoryzacyjny.

Autorka/Autor: BC/dap

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

