Niemiecki koncern kończy produkcję aut w jednej z fabryk w kraju. Stawia na AI

Jak informuje koncern, wraz z uniwersytetem w ciągu siedmiu lat zainwestuje ponad 50 milionów euro. Plany zamknięcia trzech niemieckich fabryk negocjowano w ubiegłym roku ze związkami zawodowymi. Do 2030 roku zwolnionych zostanie 35 tys. pracowników.

Fabryka VW w Dreźnie Źródło: Volkswagen AG

Volkswagen ogłosił, że planuje w "przezroczystej fabryce" utworzenie centrum zajmującego się różnymi technologiami, w tym sztuczną inteligencją, robotyką, mikroelektroniką i projektowaniem chipów, a połowę powierzchni zakładu zajmie miejski Uniwersytet Techniczny.

Przemiana "przezroczystej" fabryki. Stanowiska pracy zachowane

Drezno to pierwszy z nierentownych zakładów, który zostaje zamknięty. Taśmy produkcyjne przestaną pracować do końca roku. Otworzono go w 2001 roku, aby umożliwić wgląd w proces produkcji luksusowych pojazdów i promować markę. Montował jedynie 6 tysięcy sztuk rocznie i był raczej wizytówką niż w pełni funkcjonalną fabryką.

Jak informuje serwis Bloomberg, 50 do 60 z 225 pracowników otrzyma ofertę przenosin lub wcześniejszej emerytury. Osobom zatrudnionym przy linii produkcyjnej skłonnym do pracy w głównej fabryce firmy w Wolfsburgu zostanie zaoferowana jednorazowa premia w wysokości 30 tys. euro. Obowiązujące do końca dekady umowy gwarantujące bezpieczeństwo zatrudnienia oznaczają, że pracownicy nie są zobowiązani do opuszczenia Drezna i zachowają swoje umowy, nawet jeśli ich stanowiska zostaną zlikwidowane.

W nowym centrum innowacji Volkswagen wykorzysta kompetencje technologiczne uniwersytetu i rosnącą rolę miasta w europejskim przemyśle półprzewodników. - Drezno jest siedzibą fabryk tego typu firm Bosch, Infineon i TSMC, a pakt ma na celu przyciągnięcie pracowników z przyszłościowych dziedzin i branż - Bloomberg przytacza słowa Thomasa Ediga, szefa Volkswagen Saksonia.

- Jestem głęboko przekonany, że rozpoczynamy tutaj Stanford wschodnich Niemiec, najwyższej klasy, zaawansowany technologicznie kampus, który przyciągnie międzynarodowych badaczy - powiedział Edig. Wspólne projekty badawcze rozpoczną się w przyszłym roku.

Autorka/Autor: fig/ams Źródło: Bloomberg Źródło zdjęcia głównego: Volkswagen AG