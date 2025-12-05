Logo TVN24
Biznes
Niemiecki koncern kończy produkcję aut w jednej z fabryk w kraju. Stawia na AI

Fabryka VW w Dreźnie
Koncern Volkswagen przekształca pokazową "przezroczystą" fabrykę w Dreźnie w centrum innowacji. Niemiecki producent samochodów podpisał wstępną umowę z tamtejszym Uniwersytetem Technicznym i landem Saksonia w celu stworzenia centrum start-upowego i badawczego z programami w zakresie sztucznej inteligencji, robotyki oraz projektowania chipów. 

Jak informuje koncern, wraz z uniwersytetem w ciągu siedmiu lat zainwestuje ponad 50 milionów euro. Plany zamknięcia trzech niemieckich fabryk negocjowano w ubiegłym roku ze związkami zawodowymi. Do 2030 roku zwolnionych zostanie 35 tys. pracowników.

Źródło: Volkswagen AG

Volkswagen ogłosił, że planuje w "przezroczystej fabryce" utworzenie centrum zajmującego się różnymi technologiami, w tym sztuczną inteligencją, robotyką, mikroelektroniką i projektowaniem chipów, a połowę powierzchni zakładu zajmie miejski Uniwersytet Techniczny.

OGLĄDAJ: "Każdy w branży wiedział, do czego to zmierza". Zachód przespał zagrożenie chińskimi autami?
Debata

"Każdy w branży wiedział, do czego to zmierza". Zachód przespał zagrożenie chińskimi autami?

Debata
Przemiana "przezroczystej" fabryki. Stanowiska pracy zachowane

Drezno to pierwszy z nierentownych zakładów, który zostaje zamknięty. Taśmy produkcyjne przestaną pracować do końca roku. Otworzono go w 2001 roku, aby umożliwić wgląd w proces produkcji luksusowych pojazdów i promować markę. Montował jedynie 6 tysięcy sztuk rocznie i był raczej wizytówką niż w pełni funkcjonalną fabryką.

Fabryka VW w Dreźnie
Źródło: Volkswagen AG

Jak informuje serwis Bloomberg, 50 do 60 z 225 pracowników otrzyma ofertę przenosin lub wcześniejszej emerytury. Osobom zatrudnionym przy linii produkcyjnej skłonnym do pracy w głównej fabryce firmy w Wolfsburgu zostanie zaoferowana jednorazowa premia w wysokości 30 tys. euro. Obowiązujące do końca dekady umowy gwarantujące bezpieczeństwo zatrudnienia oznaczają, że pracownicy nie są zobowiązani do opuszczenia Drezna i zachowają swoje umowy, nawet jeśli ich stanowiska zostaną zlikwidowane.

W nowym centrum innowacji Volkswagen wykorzysta kompetencje technologiczne uniwersytetu i rosnącą rolę miasta w europejskim przemyśle półprzewodników. - Drezno jest siedzibą fabryk tego typu firm Bosch, Infineon i TSMC, a pakt ma na celu przyciągnięcie pracowników z przyszłościowych dziedzin i branż - Bloomberg przytacza słowa Thomasa Ediga, szefa Volkswagen Saksonia.

- Jestem głęboko przekonany, że rozpoczynamy tutaj Stanford wschodnich Niemiec, najwyższej klasy, zaawansowany technologicznie kampus, który przyciągnie międzynarodowych badaczy - powiedział Edig. Wspólne projekty badawcze rozpoczną się w przyszłym roku.

Autorka/Autor: fig/ams

Źródło: Bloomberg

Źródło zdjęcia głównego: Volkswagen AG

samochody Volkswagen Sztuczna inteligencja
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica