"Kluczowy korytarz łączący Europę". Oddano dwa odcinki

Do ruchu oddane zostały dwa odcinki drogi ekspresowej S19:

Krosno–Miejsce Piastowe,

Miejsce Piastowe–Dukla.

To w sumie ponad 20 km nowej trasy, która odciąży dotychczasową drogę krajową nr 19, a w szczególności rondo w Miejscu Piastowym na skrzyżowaniu DK19 z DK28.

Odcinki udostępnione kierowcom

Jak poinformowała rzeczniczka GDDKiA w Rzeszowie Joanna Rarus, oba odcinki zostały udostępnione kierowcom na zasadzie przejezdności.

- Oznacza to, że trasa główna jest otwarta, jednak nadal obowiązują na niej pewne ograniczenia. Do czasu zamontowania pełnego ogrodzenia drogi wprowadzono ograniczenie prędkości do 80 km/h – zaznaczyła.

Miejsca Obsługi Podróżnych na odcinku Miejsce Piastowe–Dukla zostaną uruchomione po zakończeniu wszystkich prac oraz uzyskaniu wymaganych pozwoleń na użytkowanie.

Odcinek S19 Krosno-Miejsce Piastowe ma ponad 10,1 km długości, jego wykonawcą jest Aldesa, a koszt realizacji to 365 mln zł.

W ramach zadania powstały dwa węzły drogowe: Krosno i Miejsce Piastowe. Węzeł Krosno połączył drogę ekspresową S19 z drogą wojewódzką nr 864 (dotychczasową DK19) i drogą powiatową w kierunku Krościenka Wyżnego, natomiast węzeł Miejsce Piastowe stanowić będzie połączenie z drogą krajową nr 28. Zakres prac objął także budowę obiektów inżynierskich, w tym dziewięciu mostów, siedmiu wiaduktów, czterech przejść dla zwierząt.

Do ruchu oddane zostały dwa odcinki Via Carpatia Źródło: GDDKiA

Jak powiedziała Rarus, do wykonania pozostają jeszcze prace na części dróg serwisowych oraz na terenie Obwodu Drogowego w miejscowości Miejsce Piastowe. - Wykonawca będzie kontynuował roboty wykończeniowe, nasadzenia zieleni oraz wykonanie nawierzchni na terenach utwardzonych. Wiosną wykonane zostanie oznakowanie poziome - dodała.

Zakończenie wszystkich prac przewidziane jest do połowy przyszłego roku.

Odcinek S19 Miejsce Piastowe–Dukla ma również ponad 10,1 km długości, kosztował 479 mln zł, a wykonawcą jest firma Strabag.

Oprócz samej drogi powstał również m.in. węzeł Dukla łączący drogę ekspresową S19 z DW864 (dotychczasową DK19) oraz drogą powiatową relacji Zręcin-Wietrzno-Zboiska. Jak przypomniała Rarus, wychodząc naprzeciw wnioskom zgłoszonym przez władze samorządowe, rozwiązania projektowe węzła umożliwiają późniejsze włączenie do niego nie tylko drogi powiatowej, ale także drogi wojewódzkiej nr 993 relacji Gorlice–Nowy Żmigród–Dukla.

Nowa trasa Źródło: GDDKiA

20 obiektów inżynierskich

Na tym odcinku powstało w sumie 20 obiektów inżynierskich, w tym trzy estakady, pięć wiaduktów i dziewięć mostów.

Jak podała Rarus, po udostępnieniu do ruchu ciągu głównego drogi do wykonania pozostają m.in. pasy utrzymaniowe, jezdnie dodatkowe, nasadzenia zieleni.

- Trwa także budowa dwóch Miejsc Obsługi Podróżnych na wysokości miejscowości Równe oraz roboty na DK19 w Zboiskach, w rejonie węzła Dukla – powiedziała.

Via Carpatia to kluczowy korytarz

Droga ekspresowa S19 to element międzynarodowego szlaku Via Carpatia łączącego Europę Północną i Południową. W Polsce trasa ta będzie miała ponad 700 km.

W skład szlaku Via Carpatia wchodzą odcinki dróg ekspresowych S61, S16 i S19 przebiegające przez teren pięciu województw - podlaskiego, warmińsko-mazurskiego, mazowieckiego, lubelskiego i podkarpackiego.

Jak napisano na stronie GDDKiA, szlak Via Carpatia "to kluczowy korytarz transportowy łączący Europę Północną i Południową".

Via Carpatia Źródło: PAP/Maciej Zieliński , Maria Samczuk

W woj. podkarpackim S19 będzie miała docelowo długość ok. 170 km. Aktualnie kierowcy korzystają już z 102 km tej trasy. Kolejne 64 km trasy Via Carpatia są na różnych etapach realizacji, m.in. w budowie lub na etapie uzyskiwania decyzji ZRID.

TVN24 HD