Samochód jak szpieg? Te auta budzą obawy służb

Chińskie samochody przebojem zdobywają rynki w Europie Źródło: Reuters Archive

Udostępnij Facebook Kopiuj link

"Zalew Europy elektrycznymi, 'inteligentnymi' pojazdami to ryzyko inwigilacji, a nawet działań dywersyjnych – auta monitorujące otoczenie i zbierające dane to realne zagrożenie, zwłaszcza gdy informacje trafiają za granicę. Ośrodek Studiów Wschodnich (OSW), który to zbadał, przekonuje, że takie auta mogą 'szpiegować' dla Pekinu, a pośrednio dla Moskwy" - czytamy w artykule.

Tomasz Siemoniak, koordynator służb specjalnych, podkreślił w rozmowie z "Rzeczpospolitą", że sprawa ta ma poważny charakter i jest dostrzegana przez rząd. Jak zaznaczył, wiodącą rolę odgrywają w niej Ministerstwo Spraw Zagranicznych oraz Ministerstwo Cyfryzacji.

Z kolei wicepremier i minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski wskazał, że dla budowania cyberodporności państwa kluczowe jest przyjęcie nowelizacji ustawy o Krajowym Systemie Cyberbezpieczeństwa.

Nie tylko środek transportu

"Rzeczpospolita” zwróciła też uwagę, że technologie, w które wyposażane są nowoczesne chińskie auta, sprawiają, że to już nie tylko środek transportu, ale też zaawansowana platforma multisensoryczna zbierająca multum danych: kamery i LiDAR-y mogą tworzyć trójwymiarowe mapy (baz wojskowych i infrastruktury) i śledzić ruchy wojsk.

"Jest możliwość zdalnego przejęcia kontroli nad autami, a w efekcie ryzyko blokowania dróg" - dodano w tekście.

OSW zwraca uwagę w raporcie, że udział chińskich aut osobowych w sprzedaży w Polsce osiągnął ok. 7 proc. po pierwszych dziewięciu miesiącach 2025 r., a w samym październiku przekroczył 10 proc.

OGLĄDAJ: TVN24 HD