Moto Czarny scenariusz coraz bliżej. "Na razie nie zrealizował się" Oprac. Wiktor Knowski |

Ceny paliw. Polska na tle Europy Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: PAP/Marcin Bielecki

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Według monitoringu e-petrol.pl średnia cena benzyny 95 w kraju to obecnie 7,44 złotych za litr, czyli o 15 groszy za litr więcej niż przed tygodniem a benzyny 98 - 8,25 złotych za litr. Cena oleju napędowego wzrosła o 35 groszy za litr do 7,99 złotych za litr, natomiast cena gazu LPG spadła o 4 grosze za litr do 3,05 złotych za litr.

Ceny paliw na stacjach w Polsce

"Podwyżki na stacjach nie hamują i w ostatnich dniach lipca koszty tankowania nadal rosły, ale na razie nie zrealizował się czarny scenariusz i średnia cena oleju napędowego utrzymała się poniżej poziomu 8 złotych" - skomentowali analitycy. Według nich spadkowa tendencja na rynku autogazu może się odwrócić już na początku sierpnia.

Najniższe ceny benzyny 95-oktanowej są w województwie łódzkim, gdzie kosztuje ona średnio 7,35 złotych za litr. Najdrożej jest natomiast w województwie mazowieckim, gdzie średnia cena to 7,49 złotych za litr.

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"Olej napędowy z najniższą ceną 7,92 złotych za litr można znaleźć w kilku regionach Polski. Tyle płaci się za diesla w województwach: lubelskim, lubuskim, opolskim, podlaskim i warmińsko-mazurskim. Najdrożej natomiast jest na Podkarpaciu - tam ON kosztuje 7,99 złotych za litr" - podano także.

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