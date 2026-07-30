Logo TVN24
Biznes
KUP TVN24+
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Notowania
Pieniądze
Nieruchomości
Rynki
Dla firm
Więcej
Prawo
Ze świata
Tech
Handel
Moto
Dla seniora
Turystyka
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Moto

Czarny scenariusz coraz bliżej. "Na razie nie zrealizował się"

|
Paliwa, stacja benzynowa
Ceny paliw. Polska na tle Europy
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: PAP/Marcin Bielecki
Ceny paliw, wyłączając gaz LPG, idą obecnie w górę - podają analitycy e-petrol. Za benzynę najmniej płacą kierowcy w województwie łódzkim, a najwięcej w województwie mazowieckim.

Według monitoringu e-petrol.pl średnia cena benzyny 95 w kraju to obecnie 7,44 złotych za litr, czyli o 15 groszy za litr więcej niż przed tygodniem a benzyny 98 - 8,25 złotych za litr. Cena oleju napędowego wzrosła o 35 groszy za litr do 7,99 złotych za litr, natomiast cena gazu LPG spadła o 4 grosze za litr do 3,05 złotych za litr.

Ceny paliw na stacjach w Polsce

"Podwyżki na stacjach nie hamują i w ostatnich dniach lipca koszty tankowania nadal rosły, ale na razie nie zrealizował się czarny scenariusz i średnia cena oleju napędowego utrzymała się poniżej poziomu 8 złotych" - skomentowali analitycy. Według nich spadkowa tendencja na rynku autogazu może się odwrócić już na początku sierpnia.

Najniższe ceny benzyny 95-oktanowej są w województwie łódzkim, gdzie kosztuje ona średnio 7,35 złotych za litr. Najdrożej jest natomiast w województwie mazowieckim, gdzie średnia cena to 7,49 złotych za litr.

>>> Czy przepłacamy za paliwo? "50 groszy na litrze to bardzo dużo"

"Olej napędowy z najniższą ceną 7,92 złotych za litr można znaleźć w kilku regionach Polski. Tyle płaci się za diesla w województwach: lubelskim, lubuskim, opolskim, podlaskim i warmińsko-mazurskim. Najdrożej natomiast jest na Podkarpaciu - tam ON kosztuje 7,99 złotych za litr" - podano także.

OGLĄDAJ: Droga ropa. Czy 70 lat po kryzysie sueskim Bliski Wschód wciąż rozdaje karty?
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji
Źródło: PAP
ZOBACZ TAKŻE:
45 min
Droga do Watykanu - cnb
Groziła Wojtyle, że "będzie się w piekle smażył"
57 min
Andrzej Lepper
Samobójstwo czy spisek? Wątpliwości nie milkną
TVN24
11 min
pc
Rozwój Plus zarejestrowany. "Niech koledzy z PiS się doktoryzują ze statutu, nas to nie obchodzi"
TVN24
Udostępnij:
Tagi:
paliwaCeny paliwsprzedaż paliwStacje benzynoweBenzynaOlej napędowyLPG
Wiktor Knowski
Wiktor Knowski
Dziennikarz działu Biznes tvn24.pl
Zobacz także:
Biały dom
"Reżim desperacko potrzebuje pieniędzy". Biały Dom nie ma wątpliwości
Ze świata
Hawana, Kuba
Kuba otwiera gospodarkę. Historyczny zwrot na wyspie
Ze świata
Kevin Warsh
Szef Fed: pięciu lat wysokiej inflacji nie naprawi się w chwilę
Ze świata
Wyniki badań o dobrostanie cyfrowym Polaków (zdj. ilustracyjne)
Prawnik powtórzył halucynacje AI. Został ukarany grzywną
Tech
JSW
Tyle potrzebuje JSW, żeby przetrwać. "Bez tego domknięcie finansowania jest niemożliwe"
Z kraju
Andy Burnham
"Trzeba będzie złamać obietnicę wyborczą"
Ze świata
Sam Altman
Skala incydentu OpenAI rośnie. Ujawniono nowe szczegóły
Tech
Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz
Pełczyńska-Nałęcz zapowiada poprawki do ustawy o najmie krótkoterminowym
Z kraju
GettyImages-2235448391
Zuckerberg ostrzega USA: to nie będzie skutecznym rozwiązaniem
Tech
audi protest reuters-0003
"Obawiamy się zamknięcia fabryk". Tysiące pracowników protestują
Moto
stacja paliwo tankowanie
Czy przepłacamy za paliwo? "50 groszy na litrze to bardzo dużo"
Z kraju
Farma wiatrowa w Kamieńsku
Nadchodzi rewolucja w transformacji energetycznej
Z kraju
BOŚ
Wysoka kara dla BOŚ Banku
Z kraju
wildberries sankt petersburg
Ukraina uderza w czułe miejsce. "Nowy słaby punkt w rosyjskiej gospodarce"
Ze świata
samochody bmw shutterstock_571521265
Niemiecki koncern zlikwiduje osiem tysięcy miejsc pracy
Moto
Gieła KOSPI w Seulu, maklerzy, inwestorzy
Miliardy znikają z giełdy. "Kraj zamienił się w kasyno"
Ze świata
shutterstock_2232936099
Hermes pokazał wyniki. Akcje w dół
Ze świata
mieszkania budownictwo shutterstock_2590924453_1
Nowy kredyt mieszkaniowy. Rząd szykuje nową formę wsparcia
Z kraju
Donald Trump
Nowy zakaz USA. Jest zapowiedź Chin
Tech
bts shutterstock_1095337610
BTS napędza zyski. Wytwórnia nie świętuje
Ze świata
tim cook
Apple przebił historyczną granicę
Tech
Donald Tusk
Ceny paliw na "krytyczny moment". Tusk komentuje decyzję prezydenta
Z kraju
Donald Tusk
Nowa pełnomocniczka rządu do spraw promocji Polski
Z kraju
giełda Korea, KOSPI, analitycy, maklerzy giełdowi, Azja
Niepokój o AI. Kluczowe azjatyckie indeksy spadają
Rynki
la mer plaza dubaj - AY Amazefoto shutterstock_1961025235
Pieniądze za przyjazd. Czy to pomoże Dubajowi?
Turystyka
lotto kupon pieniadze pln shutterstock_1760323928_1_1
Pula w Lotto rośnie
Pieniądze
shutterstock_2239909941
Rośnie kumulacja w Eurojackpot. Wysoka wygrana w Polsce
Z kraju
dziecko puder zasypka johnson shutterstock_1770679760
Ten spór trwa lata. Koncern proponuje miliardową ugodę
Ze świata
Droga do jawności majątkowej polityków
Państwo zaostrza kryteria. Nowe wymogi dla rad nadzorczych
Z kraju
banknoty zloty setka shutterstock_2186194627
Wyższa kwota wolna od podatku. Policzono, ile to będzie kosztować
Z kraju

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica