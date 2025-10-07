Trump ogłasza nowe cła

Donald Trump zapowiedział, że wprowadzi dodatkowe cła dla krajów, w których obowiązuje podatek cyfrowy Źródło: TVN24

"Od 1 listopada 2025 r. wszystkie średnie i ciężkie samochody ciężarowe przychodzące do Stanów Zjednoczonych z innych krajów będą objęte cłami o stawce 25 proc. Dziękuję za państwa uwagę w tej sprawie!” - napisał Trump.

Zmiana terminu ceł Trumpa na samochody ciężarowe

Prezydent już pod koniec września zapowiadał 25 proc. cło na ciężarówki, lecz wtedy mówił, że będzie on obowiązywać od 1 października. Jak dotąd nie podpisał w tej sprawie żadnego rozporządzenia. Trump argumentował, że cła mają służyć bezpieczeństwu narodowemu i ochronie amerykańskich producentów, takich jak Peterbilt, Kenworth, Freightliner i Mack, przed zagraniczną konkurencją.

"Potrzebujemy, aby nasi kierowcy ciężarówek byli zdrowi i silni finansowo, z wielu powodów, ale przede wszystkim dla celów bezpieczeństwa narodowego!” - pisał we wrześniowym wpisie Trump.

Wstępne porozumienie z Unią Europejską

Nie jest dotąd jasne, czy zapowiadane przez Trumpa cła mają również dotyczyć ciężarówek z państw Unii Europejskiej. USA i UE zawarły wstępne ramowe porozumienie ustanawiające cła na towary z UE - w tym samochody i lekkie ciężarówki - na poziomie 15 proc.

Po wrześniowej zapowiedzi Komisja Europejska twierdziła, że porozumienie jest jasne i ustanawia 15 proc. jako limit dla wszystkich produktów, zapewniając, że towary europejskich firm nie będą obejmowane wyższymi podatkami.

