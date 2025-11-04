Logo TVN24
Biznes
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Notowania
Pieniądze
Nieruchomości
Rynki
Dla firm
Więcej
Prawo
Ze świata
Tech
Handel
Moto
Dla seniora
Turystyka
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Moto

Sprzedaż chińskich aut szybuje. "Liczba może sięgnąć miliona sztuk"

Chińskie samochody
Maciej Michałek o chińskich samochodach
Źródło: TVN24
W 2025 roku sprzedaż chińskich samochodów w Polsce wzrosła aż pięciokrotnie. Jak wskazuje "Rzeczpospolita", za trzy lata po polskich drogach może poruszać się nawet milion pojazdów z tego kraju.

"Rz" podaje, że z danych, jakie uzyskała z Polskiego Związku Przemysłu Motoryzacyjnego (PZPM) wynika, że w pierwszych dziewięciu miesiącach bieżącego roku zarejestrowano w Polsce ponad 28,9 tys. nowych samochodów osobowych produkcji chińskiej, wobec nieco ponad 5,7 tys. w tym samym okresie rok wcześniej.

"W rezultacie udział aut made in China w rynku nowych osobówek w Polsce wzrósł z 1,4 proc. w okresie styczeń–wrzesień 2024 r. do 6,8 proc. w pierwszych trzech kwartałach 2025 r.” – czytamy.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Chińskie samochody na parkingu dilera w rosyjskim Sankt Petersburgu
Za pięć lat większości z tych marek nie będzie. I przemysłu w Europie też
Maciej Michałek
shutterstock_1309985482
Samochody z kryzysem w standardzie. Dlaczego dopłacają, by je sprzedać?
Maciej Michałek
samochody port chiny kontenery shutterstock_2160039281
Biją rekordy sprzedaży w Polsce. "Nie mają żadnego prestiżu"
Joanna Rubin-Sobolewska

Wzrost sprzedaży chińskich samochodów

Dziennik ocenia, że w tym tempie Chińczycy mogą w najbliższych latach zdominować polski rynek nowych samochodów. – Spodziewam się, że już w 2028 roku liczba sprzedanych w Polsce aut chińskich marek może sięgnąć miliona sztuk – mówi "Rz" prezes Superauto.pl Kamil Makula.

"Rzeczpospolita" podaje, że wzrost sprzedaży chińskich aut szybuje na poziomie niedostępnym dla marek popularnych.

"Omoda, która we wrześniowym rankingu popularności Instytutu Samar znalazła się na 22. miejscu, zwiększyła sprzedaż o przeszło 1400 proc. r./r., a w samym tylko wrześniu sprzedała przeszło dwa i pół razy więcej aut niż Fiat. Jaecoo, które w pierwszych trzech kwartałach ubiegłego roku zarejestrowało zaledwie siedem aut, od stycznia do września tego roku sprzedało ich ponad 4,2 tys., osiągając niemal 1 proc. udziału w całym polskim rynku, większy niż Honda czy Seat" – wylicza.

Sekret chińskich samochodów. Tego nie powiedzą ci w salonie
Dowiedz się więcej:

Sekret chińskich samochodów. Tego nie powiedzą ci w salonie

TVN24

Chińska "branża strategiczna"

– Chiński rząd uznał branżę motoryzacyjną za strategiczną i dąży do wzrostu eksportu. Produkcja samochodów w Chinach jest dużo tańsza – mówi z kolei dla "Rz" prezes PZPM Jakub Faryś.

Dziennik zwraca uwagę, że do wzrostu popytu na auta z Chin mają przyczyniać się zwłaszcza klienci indywidualni.

Jak dodaje, ocenia się, że będą oni coraz częściej wybierać tanie, ale nowe samochody chińskie, a nie jak dotychczas używane auta marek popularnych.

OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: Pkarp

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Hauke-Christian Dittrich/dpa/PAP

Udostępnij:
TAGI:
Samochody elektryczneChinyPolska
Zobacz także:
Chorwacja autostrada a2
Rewolucja na autostradach w Chorwacji
Ze świata
pap_20250923_1UD
Umowa podpisana. Akcje giganta na najwyższym poziomie w historii
Tech
Uwięzieni w sklepie
Partia chrupek wycofana ze sklepów. Ostrzeżenie
Z kraju
moskwa rosja - ilmarinfoto shutterstock_1344145688
Bank zablokował konta Rosjan. Dostali dwie wiadomości
Ze świata
smartfon w ręce kobiety
"Zewnętrzny atak" i kłopoty z płatnościami. Spółka o zwrocie pieniędzy
Pieniądze
shutterstock_2135048671
Szef banku centralnego o wieku emerytalnym. "Musimy być ze sobą szczerzy"
Ze świata
Syn stracił smartfona, ojciec ruszył na poszukiwania (zdj. ilustracyjne)
Awaria u dużego operatora. "Sytuacja wraca już do normy"
Z kraju
Krzysztof Gawkowski
"Chodzi o to, żeby sparaliżować życie ludzi". Wicepremier komentuje
Tech
Salon kosmetyczny
"Plaga niewyszkolonych osób". Taka wizyta może się źle skończyć
Joanna Rubin-Sobolewska
Telefon, aplikacja, smartfon
"Wszystkie te serwisy stoją otworem dla przestępców"
Tech
Telefon komórkowy
"Klienci są obciążani dodatkowymi opłatami". Duży operator z zarzutami
Z kraju
shutterstock_1546838294
Ważne dane z przemysłu. "Pogłębiła się skala redukcji zatrudnienia"
Z kraju
shutterstock_2453408987
USA tworzą międzynarodowy klub. "Zapraszamy do dołączenia"
Ze świata
Prezydent złoży projekt ustawy w sprawie waloryzacji emerytur
"Godna emerytura". Projekt z podpisem prezydenta
Pieniądze
shutterstock_2232643143
Można otrzymać nawet 1750 złotych. Ruszył nabór wniosków
Z kraju
shutterstock_2661873519
Nielegalny złom z Niemiec. Zatrzymano tony odpadów
Z kraju
Donald Trump
Największa bitwa w wojnie handlowej Donalda Trumpa
Ze świata
Warszawa wieżowce, biurowce, warszawska Wola, biznes, warszawski widok, skyline
Stopy procentowe, dane z przemysłu, rating Polski
Z kraju
parmezan shutterstock_27914728
Zuchwała kradzież sera. "Wiedzieli dokładnie, co robią"
Ze świata
gion kioto japonia - Mirko Kuzmanovic shutterstock_2689429133
Tłumy turystów, chaos i pijaństwo. "Sytuacja wymknęła się spod kontroli"
Turystyka
trump_wh
Trump sięga po AI i memy. "Artystyczny komentarz polityczny"
Tech
lizbona portugalia - Intrepix shutterstock_1273072615
Sklepy zamykane po stu latach. "Łzy napływają do oczu"
Ze świata
Garaż
Taka sama funkcja, inny podatek. Są kontrowersje
Nieruchomości
Haker Pegasus
Kolejny atak hakerów, mają dane klientów. "Sytuacja bardzo poważna"
Tech
hong kong shutterstock_2445844219
"Nawiedzone" mieszkania na sprzedaż. "Zniżki są znaczne"
Ze świata
Berlin, Niemcy
Niemcy patrzą z zazdrością. "Potrzebujemy więcej Warszawy w Berlinie"
Ze świata
lotto-16.jpg
Ogromna kumulacja w Lotto
Pieniądze
mid-25b01011
Świadczenie wzrośnie po raz pierwszy od kilkunastu lat
Pieniądze
shutterstock_2577151519
"Zaginione" testamenty, rodzinne konflikty i zaskakujące decyzje
Maja Piotrowska
biuro
Dodatkowy dzień wolny od pracy
Dla pracownika

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica