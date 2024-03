"Widmo siedmiu złotych chwilowo się nam oddala"

Bez znaczących zmian na rynku ropy

Zwrócili też uwagę, że średnia cena (hurtowa) benzyny 98-oktanowej w polskich rafineriach wyniosła 5551 zł/m sześc., czyli o 54 zł drożej niż w miniony weekend. "Dla benzyny Pb95 zmiana na plus była niewielka – średnia na poziomie 5060 zł/m sześc. jest o 15 zł wyższa niż w sobotę. Diesel w omawianym okresie potaniał natomiast o 36 zł i kosztuje 5255 zł/m sześc." - wskazali analitycy, dodając, że zmiana w dół w przypadku oleju opałowego wynosi 41 zł/m sześc. – paliwo to kosztuje 4277 zł/m sześc. Zdaniem analityków na rynku naftowym mijający tydzień nie przyniósł dużych zmian. Jak zauważyli cena surowca od połowy lutego pozostaje na wysokim poziomie, utrzymując się powyżej 80 dol. i podobnie było w ostatnich dniach.

Inwestorzy czekają

W ich opinii wsparciem dla drogiej ropy pozostają problemy z naftową logistyką w rejonie Morza Czerwonego, wynikające z utrzymującego się napięcia w rejonie Bliskiego Wschodu. Przypomnieli, że prowadzone w ostatnich dniach w Paryżu rozmowy na temat zawieszenia broni pomiędzy Izraelem i palestyńskim Hamasem na razie nie przyniosły przełomu, ale jeśli uda się doprowadzić do wstrzymania działań zbrojnych w Strefie Gazy, to może być to impuls do przeceny na rynku naftowym. Jak zaznaczyli eksperci E-petrol wpływ na zachowanie cen ropy w najbliższych dniach będzie mieć z pewnością decyzja OPEC+ w sprawie polityki wydobycia. "Oczekiwane jest przedłużenie dodatkowych cięć wydobycia ustalonych w listopadzie ubiegłego roku" - stwierdzili.