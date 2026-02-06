Dodatkowy pas na autostradzie. Wybrano wykonawcę

Konferencja ministra sprawiedliwości Waldemara Żurka w sprawie bezpieczeństwa w ruchu drogowym Źródło: TVN24

Rozbudowa autostrady ma polegać na dobudowie dodatkowego pasa w każdym kierunku; tam gdzie pasy są dwa - będą trzy, a tam gdzie są trzy - cztery.

Autostrada A2 będzie szersza

Odcinek między węzłem Konotopa a granicą województw liczy 43 km i był podzielony w przetargu na dwie części. Oferty Strabagu dla obydwu części spełniają wymagania i mieszczą się w budżecie inwestora - zaznaczyła GDDKiA.

Według Dyrekcji, w razie braku odwołań i po standardowej kontroli Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych, podpisanie umów z wykonawcą będzie możliwe do końca marca 2026 r.

A2 w województwie łódzkim

W przypadku niemal 50 km odcinka od węzła Łódź Północ do granicy województw łódzkiego i mazowieckiego, także podzielonego w przetargu na dwie części, trwa badanie złożonych ofert.

Część wykonawców została wezwana do złożenia dodatkowych wyjaśnień, dopiero po zakończeniu pełnego, formalnego badania, będzie możliwe przygotowanie rankingów i wskazanie najkorzystniejszych ofert dla obu zadań - poinformowała GDDKiA.

Dodała, że ten etap chce "zakończyć do końca lutego".

