Logo TVN24
Biznes
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Notowania
Pieniądze
Nieruchomości
Rynki
Dla firm
Więcej
Prawo
Ze świata
Tech
Handel
Moto
Dla seniora
Turystyka
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Moto

Auta spalinowe. Bruksela zmieniła zdanie

samochody autostrada korek shutterstock_1576003183
KE zmienia zdanie w sprawie zakazu dotyczącego samochodów spalinowych
Źródło: TVN24
Komisja Europejska (KE) wycofuje się z całkowitego zakazu sprzedaży w Unii Europejskiej nowych samochodów spalinowych od 2035 roku. Nowa propozycja Brukseli zakłada, że producenci aut od 2035 roku będą musieli spełnić wymóg redukcji emisji CO2 o 90 procent.

KE chce, aby od 2035 roku producenci samochodów musieli osiągnąć cel redukcji emisji spalin o 90 proc., a pozostałe 10 proc. emisji będzie musiało być kompensowane poprzez stosowanie stali niskowęglowej wyprodukowanej w UE lub e-paliw i biopaliw.

Auta spalinowe. KE zmieniła zdanie

Zdaniem KE pozwoli to, aby hybrydy typu plug-in (pojazdy łączące silnik spalinowy z elektrycznym), pojazdy z wydłużonym zasięgiem (samochody elektryczne z dodatkowym spalinowym generatorem prądu), hybrydy miękkie (samochody spalinowe wspierane przez niewielki silnik elektryczny) i pojazdy z silnikami spalinowymi nadal "odgrywały rolę" na rynku po 2035 roku, oprócz pojazdów w pełni elektrycznych i pojazdów wodorowych.

Propozycja KE będzie musiała zostać zaakceptowana przez państwa członkowskie w ramach Rady UE i przez Parlament Europejski.

PSNM: propozycja KE nie spowolni rozwoju elektromobilności

Jak ocenia Polskie Stowarzyszenie Nowej Mobilności, projekt Komisji nie wpłynie w decydujący sposób na rozwój elektromobilności w Unii Europejskiej, gdzie do 2035 r. i tak będzie rejestrowanych blisko 8 mln nowych samochodów elektrycznych rocznie, mimo obniżenia docelowego poziomu redukcji emisji. Natomiast ograniczenie ambicji emisyjnych nie rozwiąże też problemów europejskiego przemysłu motoryzacyjnego.

Globalny rozwój elektromobilności będzie postępował niezależnie od tej decyzji, a europejskie automotive nadal będzie mierzyć się z rosnącą presją technologiczną i cenową ze strony producentów z innych części świata - ocenia PSNM.

- 90 proc. redukcja emisji CO2 to wciąż niezwykle ambitny cel, który oznacza utrzymanie kursu na dynamiczną elektryfikację flot. Przestrzeń dla technologii opartych na paliwach kopalnych pozostanie bardzo ograniczona. W praktyce projektowane zmiany nie będą miały krytycznego wpływu na rozwój elektromobilności w państwach członkowskich - uważa prezes PSNM Maciej Mazur.

- Szacujemy, że w 2035 r. zamiast 10,3 mln BEV z europejskich salonów wyjedzie ok. 7,8 mln takich pojazdów. Będzie to nadal zdecydowana większość nowo rejestrowanych samochodów w państwach członkowskich – ocenia Dyrektor Centrum Badań i Analiz PSNM Jan Wiśniewski.

PSNM podkreśla, że to nie elektryfikacja i przepisy unijne są główną przyczyną pogarszającej się pozycji europejskiej branży automotive, coraz częstszego zamykania zakładów i masowych zwolnień.

- Nie ma szans na to, że jakakolwiek zmiana przepisów zatrzyma globalny rozwój elektromobilności i przywróci sytuację rynkową sprzed dwóch czy trzech dekad. Nasz przemysł traci konkurencyjność nie tyle przez unijne regulacje, ale przede wszystkim dlatego, że nie radzi sobie z technologiczną i cenową presją ze strony producentów z innych części świata. Nie może być inaczej, skoro USA wydają na badania i rozwój ponad dwa razy więcej niż Unia Europejska. W Chinach już w 2024 r. dwie trzecie samochodów elektrycznych było oferowane w cenach niższych od pojazdów spalinowych i to bez uwzględnienia subsydiów - zaznaczył członek zarządu PSNM Aleksander Rajch.

OGLĄDAJ: TVN24
pc

TVN24
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: /kris

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Udostępnij:
TAGI:
Komisja Europejskasamochodysamochody spalinowe
Zobacz także:
jaja jajka shutterstock_2586209839
Salmonella w partii jaj
Z kraju
Londyn, Wielka Brytania, ludzie, tłum, ulica
Tak źle nie było od czterech lat. "Załamał się"
Ze świata
Kevin Hassett
"Bliski przyjaciel" Trumpa i wyścig o kluczowe stanowisko
Ze świata
shutterstock_2117581991
Wielki bank ostrzega. "Możesz stracić pieniądze!"
Pieniądze
Budowa bloku mieszkalnego na jednym z osiedli w Rzeszowie
Nowa prognoza dla rynku nieruchomości
Nieruchomości
Hiszpania, pociąg regionalny Rodalies de Catalunya niedaleko Sitges
Podróże po Hiszpanii za 60 euro. Władze szykują specjalny bilet
Turystyka
werona-shutterstock_170452373
60 sekund na zdjęcie. Włoskie miasto wprowadza limit
Turystyka
sklep ubrania odziez shutterstock_2610788259
Inflacja bazowa. Nowe dane
Z kraju
traktor rolnictwo pole shutterstock_2433630571
Parlament Europejski zaostrza warunki handlu z Mercosurem
Ze świata
shutterstock_1087980230
Największy producent aut w Europie zamyka fabrykę. Decyzja "absolutnie konieczna"
Moto
Pożary szaleją w hrabstwie Los Angeles
Gigantyczny rachunek za zmiany klimatu. Ubezpieczyciele policzyli
Ze świata
Rzym. Fontanna di Trevi
To jedna z najpopularniejszych atrakcji Rzymu. Od stycznia będzie płatna
Turystyka
Dziennie ok. 5-6 tys. ton polskich produktów z wieprzowiny nie przekracza wschodniej granicy ze względu na embargo
Chiny łagodzą cła na kluczowy produkt z UE
Ze świata
Były wiceminister aktywów państwowych, członek zarządu Narodowego Banku Polskiego Artur Soboń
Członek zarządu NBP o konflikcie: fantastyczne historie
Z kraju
Siedziba TikToka w LA
170 milionów użytkowników, umowa w zawieszeniu. "Czekamy, co się wydarzy"
Tech
Emilewicz o Małym ZUS plus: przedsiębiorca wybiera - niższe składki czy wyższa emerytura
Resorty nie nadążają za elektronicznymi fakturami
Dla firm
Nasdaq Composite poszedł w dół o 0,12 proc. do 5.432,1 pkt
Amerykańska giełda chce działać niemal całą dobę
Rynki
samochod auto elektryczne elektryk ladowanie shutterstock_2461534095
Amerykański koncern rezygnuje z całej serii modeli elektrycznych
Moto
Moskwa. Plac Czerwony
"To jest bardzo ważna decyzja, która może Rosję zaboleć"
Ze świata
Madryt zabudowania
Ogromna grzywna dla platformy oferującej najem krótkoterminowy
Turystyka
Ukraina, zboże, zboże z Ukrainy, kryzys zbożowy, Kijów
Media: kradzione zboże z Ukrainy trafia do Arabii Saudyjskiej
Ze świata
shutterstock_318226679_1
W branży wrze. "Tanio i szybko nie znaczy dobrze"
Natalia Szostak, Katarzyna Korzeniowska
koszyk sklep zakupy inflacja AdobeStock_493101486
Król i królowa podwyżek
Handel
Moskwa, Rosja, Władimir Putin
Rośnie presja na Rosję. Tak tanio nie było od pięciu lat
Ze świata
Karol Nawrocki
Prezydent podpisał 15 ustaw
Z kraju
Donald Trump
Postawili na Trumpa. Straty sięgają nawet 99 procent
Ze świata
tłum ludzie
Fala wzbiera w Europie. Duży wzrost
Ze świata
shutterstock_1817709632_1
Białoruś uwolniła więźniów, USA złagodziły restrykcje
Ze świata
Friedrich Merz
Merz o rosyjskich aktywach. "Okazanie siły"
Ze świata
ikea, katalog, sklep
Ikea wycofuje produkt
Z kraju

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica