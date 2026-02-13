Logo TVN24
Biznes
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Notowania
Pieniądze
Nieruchomości
Rynki
Dla firm
Więcej
Prawo
Ze świata
Tech
Handel
Moto
Dla seniora
Turystyka
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Handel

Te produkty podrożały najbardziej

zakupy sklep market koszyk shutterstock_2353461275_1
Glapiński: wszystkie prognozy wskazują, że powrót inflacji do celu w Polsce jest trwały
Źródło: TVN24
W styczniu najbardziej podrożały używki, spadły natomiast ceny warzyw oraz owoców - wynika z najnowszego raportu UCE Research i Uniwersytetu WSB Merito. Koszty codziennych zakupów wzrosły średnio o 3,7 procent, czyli o 0,1 punktu procentowego mniej niż miesiąc wcześniej. Eksperci przewidują, że w kolejnych miesiącach tempo wzrostu może wyhamować.

- Ostatni niewielki spadek dynamiki cen wynika między innymi ze stabilizacji cen po Nowym Roku. To jest typowe dla stycznia w handlu spożywczym. Dla konsumentów to pozytywny sygnał krótkoterminowej stabilizacji, choć zmiana jest niewielka" - zauważyła dr Joanna Myślińska-Wieprow z Uniwersytetu WSB Merito.

Z przedstawionych w raporcie danych wynika, że w styczniu br. codzienne zakupy średnio zdrożały o 3,7 proc. rok do roku. W grudniu wzrost rdr. wyniósł 3,8 proc., a w listopadzie - 4,2 proc.

Ceny samej żywności w styczniu br. poszły w górę średnio o 3,2 proc. W grudniu w tym segmencie odnotowano wzrost rdr. o 3,1 proc. a w listopadzie - o 3,7 proc.

- Rynek nie daje impulsów do zwiększonej presji cenowej dotyczącej żywności. Jej ceny utrzymują się na tym samym poziomie wzrostów co w grudniu. Różnice są nieznaczne i mogą być spowodowane niewielkimi wahaniami kursów walut. Te z kolei utrzymują się na stabilnym poziomie i nic nie wskazuje na to, by sytuacja ta miała się zmienić - zaznaczyła dr inż. Anna Motylska-Kuźma z Uniwersytetu Dolnośląskiego DSW.

Te produkty zdrożały najbardziej

W styczniu 2026 roku najbardziej podrożały:

  • używki - o 10,2 proc. rdr,
  • chemia gospodarcza - o 8,3 proc. rdr,
  • słodycze i desery - o 7,1 proc. rdr.

Na czwatym miejscu uplasowało się mięso, które podrożało średnio o 6,7 proc., a piąte miejsce zajęły dodatki spożywcze, z podwyżkami na poziomie 5,9 proc. rdr. Nieznacznie - o 1,6 proc. wzrosły ceny artykułów dla dzieci.

W przypadku używek - jak zauważyli autorzy raportu - kluczową rolę odegrał jednak wzrost stawek akcyzy.

Natomiast najbardziej potaniały w styczniu warzywa - o 4,1 proc., a także owoce - o 3,1 proc.

Czytaj też: Co się dzieje z cenami masła?

Umocnienie złotego a spadek cen

W ocenie ekspertów za obniżkami cen warzyw i owoców stoi m.in. polityka handlowa dostawców, którzy przygotowując się do nowego sezonu, starają się stopniowo upłynniać zapasy. W przypadku importowanych produktów kluczowe znaczenie mają zaś koszty transportu oraz kursy walutowe. Niskie ceny ropy naftowej i paliw na światowych rynkach w ostatnim kwartale 2025 r. oraz w styczniu 2026 r. przełożyły się na spadek kosztów transportu, co ograniczało presję cenową w tych kategoriach.

- Dodatkowym czynnikiem sprzyjającym spadkom cen warzyw i owoców było umocnienie złotego wobec głównych walut, w szczególności euro i dolara amerykańskiego, co obniżało koszty importu. W rezultacie były to jedyne kategorie w styczniowym zestawieniu, w których dynamika cen rok do roku przyjęła wartości ujemne - zauważyła Motylska -Kuźma.

"Bez szokowych podwyżek"

Autorzy raportu zwrócili uwagę, że choć różnica pomiędzy wszystkimi analizowanymi kategoriami a samą żywnością wciąż jest widoczna, to jednak się zmniejsza.

- Ceny żywności, której zakupy pochłaniają największą część wydatków, rosną wolniej niż ceny chemii czy używek. Tendencja ta wynika z globalnego spadku cen surowców rolnych i efektu bazowego po wysokich wzrostach w 2025 r. Analiza danych wskazuje na stopniową normalizację, kiedy to handel detaliczny odbudowuje marże bez szokowych podwyżek - stwierdziła Myślińska-Wieprow.

- W segmencie chemii gospodarczej istotnym czynnikiem pozostają rosnące wymagania środowiskowe oraz związane z nimi koszty dostosowania procesów produkcyjnych. Choć bardzo wysoka konkurencja ogranicza możliwość pełnego przenoszenia kosztów na konsumentów, obserwowana dynamika cen jest nadal wyraźnie wyższa niż przeciętne tempo wzrostu cen w innych kategoriach. Z kolei w przypadku słodyczy i deserów głównym źródłem presji cenowej pozostają utrzymujące się wysokie ceny surowców, w szczególności kakao oraz tłuszczów. Od dłuższego czasu wpływają one istotnie na koszty produkcji i finalne ceny tych produktów - wskazała.

Autorzy raportu zwrócili uwagę, że w styczniu ceny w sklepach wzrosły bardziej niż oficjalny poziom inflacji. Wskaźnik CPI obejmuje bowiem szeroki koszyk dóbr i usług, w tym paliwa i energię, których ceny w ostatnich miesiącach kształtowały się na relatywnie niskich poziomach i w istotnym stopniu obniżały ogólny odczyt. Tymczasem ceny w sklepach detalicznych w większym stopniu odzwierciedlają zmiany w segmentach żywności i artykułów codziennego użytku, gdzie presja kosztowa pozostaje relatywnie wyższa.

- Na ceny detaliczne nadal oddziałują czynniki strukturalne, takie jak koszty pracy, regulacje środowiskowe, podatki pośrednie oraz ceny wybranych surowców, które nie reagują tak szybko na spadki cen energii czy paliw - podkreśliła Motylska-Kuźma.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
warszawa - Sheviakova Kateryna shutterstock_2539906581
"Nasza gospodarka wrzuciła wyższy bieg". Nowe dane o PKB
Z kraju
biuro, biura, budynek
Hamowanie na rynku pracy. Polacy nie znajdują ofert w swoich okolicach
Dla pracownika
masło
Co się dzieje z cenami masła? "Kluczowe były strategie sieci handlowych"
Z kraju

W opinii Myślińskiej-Wieprow styczniowe wyniki zapowiadają w kolejnych miesiącach dalsze spowolnienie dynamiki wzrostu cen do 3-3,5 proc. rok do roku w odniesieniu do całego koszyka zakupowego i 2,5-3 proc. w przypadku samej żywności.

Dane pochodzą z cyklicznego raportu pt. "Indeks cen w sklepach detalicznych" UCE Research i Uniwersytetów WSB Merito (dawniej Wyższych Szkół Bankowych). Analizą objęto ponad 100 najczęściej wybieranych przez konsumentów produktów codziennego użytku w 17 kategoriach. Łącznie zestawiono ze sobą ponad 82 tys. cen detalicznych z przeszło 38,5 tys. sklepów należących do 62 sieci handlowych. Badaniem objęto dyskonty, hipermarkety, supermarkety, sieci convenience oraz cash&carry docierające ze swoją ofertą do większości konsumentów w Polsce.

OGLĄDAJ: Rząd o SAFE. "Wszyscy ci, którzy próbują ten program zohydzić, działają przeciwko polskiej obronności"
konfa rządu

Rząd o SAFE. "Wszyscy ci, którzy próbują ten program zohydzić, działają przeciwko polskiej obronności"

konfa rządu
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Opracował Bartłomiej Ciepielewski

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Udostępnij:
Tagi:
zakupyInflacja
Zobacz także:
orlen shutterstock_2152259391
Orlen i 1,5 miliarda złotych straty. Marcin O. z zarzutami po powrocie do Polski
Z kraju
pieniadze pln renta emerytura shutterstock_2437719765_1
ZUS o waloryzacji emerytur
Dla seniora
43-latka w systemie fiskalnym wprowadzała fikcyjne zwroty towarów (zdjęcie ilustracyjne)
Nowe dane o inflacji w Polsce
Z kraju
Warszawa, 15.01.2026. Prezydent RP Karol Nawrocki i minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski podczas spotkania noworocznego z szefami misji dyplomatycznych akredytowanymi w Rzeczypospolitej Polskiej
Sikorski: prezydent złamał publiczne zobowiązanie
Z kraju
shutterstock_2250571743
Padła szóstka w Lotto
Z kraju
fabryka samochodów, aut
Rekrutacja w "polskim hubie motoryzacyjnym". Niedługo pierwsze ogłoszenia
Dla pracownika
Palac Prezydencki
Drugie podejście, ten sam finał. Prezydent: decyzja mogła być tylko jedna
Z kraju
pap_20250626_034
Zwrot w sprawie unijnych funduszy dla Węgier
Ze świata
pap_20230427_0SZ
Chcą przekonać turystów do Radomia. Ogłoszono przetarg
Turystyka
SMS z informacją o paczce może być oszustwem. Policja ostrzega
Oszustwo na zwrot podatku. Ostrzeżenie
Z kraju
Komisja Europejska
Policja weszła do biur Komisji Europejskiej. Bada transakcje za 900 milionów euro
Ze świata
Małgorzata Rozenek-Majdan
"Zamykam ten rozdział". UOKiK ukarał Małgorzatę Rozenek-Majdan
Z kraju
Chińskie samochody elektryczne
Chiny dają zielone światło. Liczą na "miękkie lądowanie"
Moto
pap_20241213_04P
Dymisje w Grupie Azoty. Ministerstwo zapowiada dokapitalizowanie spółki
Rynki
shutterstock_1809043075
Kłopoty z płatnościami w całej Polsce. "Nie działają karty"
Tech
rosja moskwa ludzie shutterstock_2702284625
Rosja próbuje zablokować popularną aplikację. "Zmniejszenie bezpieczeństwa"
Ze świata
Andrej Babis
Premier Czech krytykuje system UE. "Niszczą nasz przemysł"
Ze świata
shutterstock_1581789865
Gigantyczny zysk z OpenAI. Japoński holding pokazuje wyniki
Tech
Boeing 747-8 linii Lufthansa (zdjęcie poglądowe)
Strajk zatrzymał ruch lotniczy. Ponad 460 lotów odwołanych
Turystyka
Awaria sieci komórkowej
Operator dużej sieci ukarany. "Nieuczciwa sankcja"
Z kraju
Samochody import
Sankcje omijane tylnymi drzwiami. Auta wysyłane do Rosji wbrew stanowisku marek
Moto
warszawa - Sheviakova Kateryna shutterstock_2539906581
"Nasza gospodarka wrzuciła wyższy bieg". Nowe dane o PKB
Z kraju
shutterstock_2345459261
Rząd "pożyczył" jej twarz. Sprawa trafiła do sądu
Tech
pap_20251114_0PS
Spór o reklamy na dworcach. "Działanie na szkodę"
Z kraju
pieniadze kalkulator shutterstock_2633375769
TSUE zadecydował w sprawie wskaźnika WIBOR
Ze świata
Rzeszów, 11.02.2026. Produkcja pączków na Tłusty Czwartek
"Ta cena jest uczciwa za pączka"
Z kraju
Olimpijska reprezentacja Polski podczas ceremonii otwarcia zimowych igrzysk we Włoszech
Wrze w sprawie strojów. Firmy komentują
Łukasz Figielski
paliwo benzyna stacja benzynowa shutterstock_2431576363
Ceny paliw w dół
Moto
Donald Trump
"Piękny, czysty". Trump ma podpisać rozporządzenie
Ze świata
Kopalnia KWK Borynia-Zofiówka-Bzie w Jastrzębiu-Zdroju
Prezes zarabia 60 tysięcy miesięcznie. Będzie wniosek o obniżkę
Z kraju

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica