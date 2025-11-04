Logo TVN24
Biznes
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Notowania
Pieniądze
Nieruchomości
Rynki
Dla firm
Więcej
Prawo
Ze świata
Tech
Handel
Moto
Dla seniora
Turystyka
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Handel

"Rzekome okazje" i alarmujące wyniki kontroli

shutterstock_2175179541
Protest we Francji przeciwko lalkom na chińskiej platformie sprzedażowej
Źródło: Reuters
W wielu popularnych produktach dostępnych na platformach Temu i Shein stwierdziliśmy poważne wady - mówi Florian Ostermann z Fundacji Warentest, cytowany przez "Deutsche Welle". Fundacja przebadała zbadała 162 artykuły, z których 110 nie spełniało unijnych wymogów bezpieczeństwa.

Jak wyjaśnia "Deutsche Welle", testerzy znaleźli szkodliwe substancje w chustach do zabawy, toksyczne metale ciężkie w biżuterii oraz przegrzewające się ładowarki.

Florian Ostermann zaznaczył, że "te rzekome okazje bywają toksyczne, stwarzają zagrożenie pożarowe i nie spełniają obowiązujących unijnych norm bezpieczeństwa".

- Radzimy nabywcom, aby pozbyli się takich produktów i dobrze przemyśleli, co zamawiają na Temu lub Shein - stwierdził.

"Te rzeczy są po prostu wściekle tanie". Rząd zapowiada reakcję
Dowiedz się więcej:

"Te rzeczy są po prostu wściekle tanie". Rząd zapowiada reakcję

Z kraju

Wyniki badania produktów z Shein i Temu

Fundacja przebadała 54 naszyjniki, 54 ładowarki USB i 54 zabawki przeznaczone dla dzieci poniżej trzeciego roku życia. Testerzy wykryli m.in. zbyt wysoką dawkę formaldehydu w kolorowych chustach do zabawy; substancja ta może powodować alergie kontaktowe.

W wielu produktach brakowało koniecznych ostrzeżeń. Dwa naszyjniki zawierały niebezpieczną ilość kadmu, przekraczającą jego dopuszczalną wartość aż 8500 razy. Kadm jest klasyfikowany jako substancja rakotwórcza.

Prawie żadna z przetestowanych ładowarek USB nie spełniała wymogów bezpieczeństwa UE. Wiele z nich nagrzewało się podczas ładowania do temperatury około 88 stopni Celsjusza. W krajach UE dopuszczalna jest maksymalna temperatura 77 stopni. Zbyt duże ciepło może zdeformować plastikową obudowę ładowarki, uszkodzić jej wewnętrzną izolację elektroniczną i w najgorszym przypadku – doprowadzić do pożaru.

"Deutsche Welle" przekazało, że wszystkie testowane produkty były oferowane na obu platformach. Produkty negatywnie ocenione przez Fundację Warentest zostały wycofane ze sprzedaży. Dwa produkty platforma Shein wycofała z rynku już wcześniej w oparciu o wyniki własnych testów bezpieczeństwa.

Oświadczenie Shein

Platforma Shein w reakcji oświadczyła, że bardzo poważnie traktuje kwestię bezpieczeństwa produktów i "zobowiązuje się do oferowania swoim klientom bezpiecznych i niezawodnych artykułów".

"Wszyscy dostawcy na naszym rynku są zobowiązani do przestrzegania kodeksu postępowania i standardów bezpieczeństwa firmy Shein oraz do przestrzegania odpowiednich przepisów prawnych obowiązujących na rynkach, na których działamy – zaznaczyła firma.

Dodała, że produkty, co do których istnieje podejrzenie nieprzestrzegania tych przepisów, są natychmiast usuwane z rynku.

O Shein i Temu

"DW" zwraca uwagę, że założone w Chinach platformy Temu i Shein specjalizują się w bezpośredniej sprzedaży towarów pochodzących spoza UE i przyciągają klientów niezwykle tanimi ofertami. "W Brukseli toczy się dochodzenie przeciwko obu firmom w sprawie możliwych naruszeń unijnych przepisów dotyczących ochrony konsumentów i zasad obowiązujących platformy internetowe" - wskazano.

W przypadku platformy Temu Komisja Europejska doszła już do wstępnego wniosku, że konsumenci z dużym prawdopodobieństwem napotkają na niej produkty niezgodne z przepisami dotyczącymi ochrony konsumentów.

Zaostrzenie kontroli handlu w sieci. Shein i Temu na celowniku Komisji Europejskiej
Dowiedz się więcej:

Zaostrzenie kontroli handlu w sieci. Shein i Temu na celowniku Komisji Europejskiej

Najnowsze
OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: Pkarp/dap

Źródło: "Deutsche Welle"

Źródło zdjęcia głównego: Kateryna Onyshchuk/Shutterstock

Udostępnij:
TAGI:
TemuSheinzakupyostrzeżenia
Zobacz także:
Protest przeciwko lalkom na platformie sprzedażowej
Gigant wycofuje ze sprzedaży wszystkie produkty erotyczne
Ze świata
Wypadki na warszawskich drogach (zdjęcie ilustracyjne)
Polska z największym spadkiem ofiar śmiertelnych wypadków drogowych
Z kraju
Karol Nawrocki
"Weto byłoby korzystne dla firm, które nie zamierzają się rejestrować w Polsce"
Z kraju
Złotówki Pieniądze PLN
Co dalej ze stopami procentowymi? "Nie ma co czekać"
Pieniądze
bali rusztowanie 16
Ogromna konstrukcja na rajskiej plaży. "To wstyd"
TVN24
Stefan Krajewski
"Są pierwsze ustalenia kontroli". Minister zabiera głos
Z kraju
Alaksander Łukaszenko
"Kolejne ograniczenia w ruchu na Białorusi" dla polskich firm. Dekret Łukaszenki
Moto
Chorwacja autostrada a2
Rewolucja na autostradach w Chorwacji
Ze świata
Chińskie samochody
Skok sprzedaży nawet o 1400 procent. "Liczba może sięgnąć miliona sztuk"
Moto
pap_20250923_1UD
Umowa podpisana. Akcje giganta na najwyższym poziomie w historii
Tech
Uwięzieni w sklepie
Partia chrupek wycofana ze sklepów. Ostrzeżenie
Z kraju
moskwa rosja - ilmarinfoto shutterstock_1344145688
Bank zablokował konta Rosjan. Dostali dwie wiadomości
Ze świata
smartfon w ręce kobiety
"Zewnętrzny atak" i kłopoty z płatnościami. Spółka o zwrocie pieniędzy
Pieniądze
shutterstock_2135048671
Szef banku centralnego o wieku emerytalnym. "Musimy być ze sobą szczerzy"
Ze świata
Syn stracił smartfona, ojciec ruszył na poszukiwania (zdj. ilustracyjne)
Awaria u dużego operatora. "Sytuacja wraca już do normy"
Z kraju
Krzysztof Gawkowski
"Chodzi o to, żeby sparaliżować życie ludzi". Wicepremier komentuje
Tech
Salon kosmetologiczny, zabieg
"Plaga niewyszkolonych osób". Taka wizyta może się źle skończyć
Joanna Rubin-Sobolewska
Telefon, aplikacja, smartfon
"Wszystkie te serwisy stoją otworem dla przestępców"
Tech
Telefon komórkowy
"Klienci są obciążani dodatkowymi opłatami". Duży operator z zarzutami
Z kraju
shutterstock_1546838294
Ważne dane z przemysłu. "Pogłębiła się skala redukcji zatrudnienia"
Z kraju
shutterstock_2453408987
USA tworzą międzynarodowy klub. "Zapraszamy do dołączenia"
Ze świata
Prezydent złoży projekt ustawy w sprawie waloryzacji emerytur
"Godna emerytura". Projekt z podpisem prezydenta
Pieniądze
shutterstock_2232643143
Można otrzymać nawet 1750 złotych. Ruszył nabór wniosków
Z kraju
shutterstock_2661873519
Nielegalny złom z Niemiec. Zatrzymano tony odpadów
Z kraju
Donald Trump
Największa bitwa w wojnie handlowej Donalda Trumpa
Ze świata
Warszawa wieżowce, biurowce, warszawska Wola, biznes, warszawski widok, skyline
Stopy procentowe, dane z przemysłu, rating Polski
Z kraju
parmezan shutterstock_27914728
Zuchwała kradzież sera. "Wiedzieli dokładnie, co robią"
Ze świata
gion kioto japonia - Mirko Kuzmanovic shutterstock_2689429133
Tłumy turystów, chaos i pijaństwo. "Sytuacja wymknęła się spod kontroli"
Turystyka
trump_wh
Trump sięga po AI i memy. "Artystyczny komentarz polityczny"
Tech
lizbona portugalia - Intrepix shutterstock_1273072615
Sklepy zamykane po stu latach. "Łzy napływają do oczu"
Ze świata

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica