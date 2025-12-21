Ostatnia taka niedziela w tym roku

Paulina Hennig-Kloska o tym, jak się sprawdza system kaucyjny Źródło: TVN24

W tę niedzielę będzie można zrobić zakupy. To ostatnia handlowa niedziela w tym roku. Z kolei Wigilia - 24 grudnia, po raz pierwszy w historii będzie dniem ustawowo wolnym od pracy, co oznacza, że tego dnia sklepy będą nieczynne.

Niedziele handlowe w 2026 roku

Kolejna niedziela handlowa, w którą będzie można zrobić zakupy w dużych marketach i sieciach, wypada 25 stycznia 2026 r.

W nadchodzącym 2026 roku będziemy mieli siedem niedziel handlowych. Niedzielne zakupy w przyszłym roku będziemy mogli zrobić: 25 stycznia, 29 marca, 26 kwietnia, 28 czerwca, 30 sierpnia, 13 grudnia oraz 20 grudnia.

Pierwsza taka Wigilia

1 lutego weszła w życie nowela przewidująca ustanowienie 24 grudnia dniem wolnym dla wszystkich pracowników, w tym pracowników placówek handlowych, dla których dotąd - zgodnie z ustawą o ograniczeniu handlu w niedziele i święta - Wigilia była dniem roboczym do godziny 14. Nowela przewiduje również, że w grudniu pracownik handlu nie będzie mógł pracować więcej niż dwie niedziele.

Pod koniec grudnia ub.r. prezydent Andrzej Duda zdecydował o skierowaniu ustawy o wolnej Wigilii do Trybunału Konstytucyjnego w trybie kontroli następczej. Zastrzeżenia dotyczą wprowadzenia trzeciej, dodatkowej niedzieli pracującej w grudniu dla pracowników handlu.

Wiele wyłączeń

Ustawa wprowadzająca stopniowo zakaz handlu w niedziele weszła w życie 1 marca 2018 r. Od 2020 r. zakaz handlu nie obowiązuje jedynie w siedem niedziel w roku: ostatnie niedziele stycznia, kwietnia, czerwca i sierpnia, w niedzielę przed Wielkanocą, a po nowelizacji przepisów również w trzy kolejne niedziele poprzedzające Boże Narodzenie.

W ustawie ograniczającej handel w niedziele przewidziano katalog 32 wyłączeń. Zakaz nie obejmuje m.in. działalności pocztowej, jeśli przychody z tej działalności stanowią co najmniej 40 proc. przychodów ze sprzedaży danej placówki. Ponadto nie obowiązuje w cukierniach, lodziarniach, na stacjach paliw płynnych, w kwiaciarniach, w sklepach z prasą ani w kawiarniach.

Za złamanie zakazu handlu w niedziele grozi od 1000 zł do 100 tys. zł kary, a przy uporczywym naruszaniu przepisów – kara ograniczenia wolności.

