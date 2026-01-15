Logo TVN24
Ministerstwo zabiera głos w sprawie przejęcia popularnej sieci sklepów

shutterstock_1775374463
Balczun: pierwsze trzy miesiące zajmuję się gaszeniem pożarów
Źródło: TVN24
Ministerstwo Aktywów Państwowych dystansuje się od pomysłu odgórnego nakazania Krajowej Grupie Spożywczej zakupu sklepów sieci Carrefour. Choć resort rolnictwa i izby rolnicze widzą w tej transakcji szansę na wzmocnienie polskiego rolnictwa, resort aktywów podkreśla, że tego typu decyzja powinna zapadać "w oparciu o rachunek ekonomiczny".

Resort aktywów, który nadzoruje Krajową Grupę Spożywczą, odniósł się do pisma Zarządu Krajowej Rady Izb Rolniczych z 22 grudnia 2025 r., postulującego wpisanie Grupy na listę spółek strategicznych Skarbu Państwa oraz w sprawie zakupu sieci handlowej Carrefour.

"Odnosząc się do zawartej w pana prezesa (Wiktora Szmulewicza - red) piśmie sugestii dotyczącej zakupu przez KGS S.A. spożywczej sieci handlowej Carrefour, uprzejmie wyjaśniam, że wszelkie decyzje dotyczące prowadzenia spraw spółek, w tym związane z inicjowaniem projektów inwestycyjnych, podejmowane są przez kierownictwo danych podmiotów, które ponosi za nie pełną odpowiedzialność. Należy mieć na uwadze, że KGS S.A. jako podmiot prawa handlowego decyzję o zaangażowaniu w inwestycję kapitałową musi podjąć w oparciu o rachunek ekonomiczny" - napisał wiceminister w MAP Grzegorz Wrona w piśmie udostępnionym na stronach Rady.

Wyjaśnił, że "minister aktywów państwowych, w ramach wykonywania uprawnień wynikających z posiadanych przez Skarb Państwa akcji, nie ma możliwości bezpośredniego bieżącego oddziaływania na działalność gospodarczą prowadzoną przez poszczególne podmioty, jak również ingerowania w decyzje podejmowane przez ich kodeksowe organy".

Alkohol (zdjęcie ilustracyjne)
Wokół Warszawy coraz trudniej będzie kupić alkohol nocą
Klaudia Kamieniarz
warszawa - Grand Warszawski shutterstock_2573182519
"Może pojawić się chaos, nawet większy niż ten, który pamiętamy z Polskiego Ładu"
Maja Piotrowska
shutterstock_2586322285
Drożeją smartfony i laptopy. Kryzys na rynku kluczowego komponentu
Łukasz Figielski

Wiceminister odpowiada

Wiceminister Wrona, odnosząc się do postulatu zawartego w piśmie Krajowej Rady Izb Rolniczych dot. wprowadzenia przepisu określającego, aby w 1/3 w radzie nadzorczej KGS S.A. pełniły funkcje osoby związane z rolnictwem, wskazał, iż wymogi dla kandydatów na członków zostały określone w ustawie o zasadach zarządzania mieniem państwowym organów nadzorczych. Dodatkowo, zgodnie ze statutem Spółki rada nadzorcza KGS S.A. składa się z 9 do 12 członków, przy czym: 2 członków wybierają pracownicy spółki i wszystkich jej jednostek zależnych oraz 2 członków wybierają plantatorzy buraka cukrowego, którzy związani są ze Spółką umowami kontraktacyjnymi.

"Podobnie postulat, aby akcje Krajowej Grupy Spożywczej S.A. były sprzedawane producentom rolnym, należy również ocenić jako spełniony" - zaznaczył Wrona. Wiceminister wskazał, iż znajduje on swoje odzwierciedlenie w przepisach ustawy z dnia 26 sierpnia 1994 r. o przekształceniach własnościowych w przemyśle cukrowniczym oraz statucie Spółki, które określają m.in., że akcje spółki mogą być zbywane wyłącznie pracownikom spółki i plantatorom buraków cukrowych związanym ze spółką umowami kontraktacji buraków cukrowych.

Wrona poinformował ponadto, że Krajowa Grupa Spożywcza jest już wpisana na listę spółek strategicznych Skarbu Państwa.

Carrefour planuje sprzedaż polskich sklepów

Rzeczniczka KGS Dominika Cieślak powiedziała w czwartek PAP, że "spółka nie komentuje procesów akwizycyjnych; czy w nich uczestniczymy czy nie". Jak dodała, "gdyby spółka podjęła taką decyzję korporacyjnie, ze wszystkimi zgodami, zachowaniem ładu korporacyjnego tj. zgód właścicielskich, to wówczas takie informacje zostaną przekazane". Rzeczniczka zauważyła też, że "jest to duża transakcja i wiązałaby się z finansowaniem - wymagała dofinansowania czy dokapitalizowania spółki".

W połowie września media podały, że grupa Carrefour otworzyła za pośrednictwem banku JP Morgan tzw. data room w celu sprzedaży swoich 800 sklepów w Polsce oraz 40 centrów handlowych.

Pod koniec listopada ub.r. ministerstwo rolnictwa wysłało pismo do MAP rekomendujące przejęcie tej sieci w związku z zapowiedzią jej sprzedaży. "To kolejny krok w kierunku budowy własnych łańcuchów dostaw, które z jednej strony wzmacniać będą pozycję rolników, z drugiej - zagwarantują konsumentom łatwy dostęp do wysokiej jakości produktów pochodzących z polskich upraw i gospodarstw rolnych" - podkreślił wówczas resort rolnictwa.

Grupa Carrefour, komentując rekomendację MRiRW, podała, że rozpoczęła analizę swojego portfela biznesowego. "W związku z trwającym procesem, nie komentujemy plotek rynkowych na ten temat" - dodała.

"Żadnej oferty nie otrzymaliśmy"

Na początku grudnia ub.r. szef MAP Wojciech Balczun, odnosząc się do rekomendacji MRiRW dot. przejęcia polskiej sieci sklepów Carrefour przez Krajową Grupę Spożywczą, poinformował, że resort aktywów państwowych koncentruje cały wysiłek na sanacji KGS. "Formalnie żadnej oferty nie otrzymaliśmy, a cały wysiłek koncentrujemy na sanacji KGS, bo w Grupie jest naprawdę dużo do zrobienia, zwłaszcza w obszarze wyników finansowych" - napisał wtedy Balczun.

Grupa Kapitałowa Krajowej Grupy Spożywczej S.A. posiada kilkanaście spółek zależnych w segmentach: zbożowo-młynarskim, cukrowym, skrobi ziemniaczanej, owocowo-warzywnym, słodyczy, rolnym, nasiennym. Celem utworzenia holdingu była chęć wzmocnienia pozycji polskiego rolnika oraz ochrona przed nieuczciwymi praktykami ze strony dużych kontrahentów, w tym dystbutorów. W KGS w 2022 r. pracowało 5 tys. osób.

Autorka/Autor: wk

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Malaui/Shutterstock

SklepMinisterstwo Aktywów PaństwowychWojciech Balczun
