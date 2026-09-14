Dla seniora Najwyższe i najniższe emerytury. ZUS podał dane o wysokości świadczeń Oprac. Paulina Karpińska |

Polacy żyją dłużej, jak to wpłynie na wysokość emerytur Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Shutterstock

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Najzamożniejszy polski emeryt, biorąc pod uwagę wartość wypłacanego świadczenia, otrzymuje co miesiąc z ZUS 54,7 tys. zł. Mieszka w województwie śląskim.

Także drugą co do wysokości emeryturę - 53,5 tys. zł - otrzymuje mieszkaniec Śląska. Podium zamyka osoba z woj. mazowieckiego, która co miesiąc dostaje 45,3 tys. zł - poinformował Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Wyjaśnił, że przekazane dane obejmują czerwiec tego roku.

Po drugiej stronie skali są osoby, których emerytura wynosi 2 grosze. Jak podał ZUS, osoby, którym ZUS wypłaca takie kwoty, mieszkają między innymi w woj. dolnośląskim i lubelskim.

W polskim systemie prawo do emerytury ma każdy, kto przepracował choćby jeden dzień. Jednak aby otrzymać najniższą emeryturę - która wynosi 1 978,49 zł - trzeba mieć 20 lat stażu pracy w przypadku kobiet i 25 - mężczyzn.

"Aby otrzymywać od kilkunastu do kilkudziesięciu tysięcy złotych trzeba opłacać nie tylko wysokie składki, ale także mieć ponadstandardowy okres składkowy" - zwraca uwagę ZUS. Na rekordowe emerytury składają się bowiem trzy czynniki: dodatkowe składki, waloryzacja kapitału oraz krótszy okres prognozowanych wypłat - wyjaśnił Zakład.