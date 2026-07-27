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Emerytury będą niższe. Podano kluczowy wskaźnik

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ludzie, ulica, warszawa, shutterstock_2474169857
W pół roku liczba ludności Polski zmniejszyła się o ponad 87 tysięcy osób. Komentarze ekspertów (materiał z października 2025 r.)
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: Grand Warszawski/Shutterstock
Główny Urząd Statystyczny podał dane dotyczące oczekiwanej długości życia Polaków. Jest to kluczowy wskaźnik do obliczania wysokości emerytur nad Wisłą.

GUS podał, że oczekiwana długość życia mężczyzny w Polsce urodzonego w 2025 r. wynosi 75,37 roku, natomiast kobiety 82,48 roku.

W porównaniu do 2024 r., oznacza to wzrost o 0,4 roku dla mężczyzn oraz o 0,2 roku dla kobiet. Tempo wzrostu trwania życia jest zbliżone do okresu przed pandemią.

Jak wyjaśnił GUS, oznacza to, że gdyby przez całe życie mężczyzny lub kobiety urodzonych w 2025 r. warunki umieralności ludności zaobserwowane w danym roku nie uległy zmianom, to przeciętnie dożyliby oni tego wieku.

Niższe emerytury

"Przeciętne dalsze trwanie życia jest znane przede wszystkim jako miernik używany do określenia wysokości emerytur" - podkreślił GUS.

Wysokość emerytury to zgromadzony kapitał podzielony przez średnie dalsze trwanie życia. Zatem jeśli długość życia Polaków rośnie, to spada ich wysokość emerytury. Więcej lat = mniej pieniędzy.

Nowe tablice trwania życia znajdą zastosowanie dopiero w kwietniu, mimo to warto wiedzieć, że rosnąca długość życia Polaków obniża nowo przyznawane przez ZUS emerytury.

"Co do zasady nowe tablice nie dotyczą osób, które już przeszły na emeryturę. Nie ma zatem sensu składanie wniosków o przeliczenie emerytury tylko z powodu ogłoszenia nowej tablicy GUS" - podkreślił ZUS.

Żyjemy dłużej

W 1960 r. przeciętna długość życia mężczyzn wyniosła około 65 lat, natomiast kobiet prawie 71 lat.

Z kolei oczekiwane dalsze trwanie życia w 2025 r. osoby w wieku 60 lat dla mężczyzn wyniosło 20 lat, a dla kobiet 24,7 roku. To wzrost o 0,2 roku dla obu płci w porównaniu z 2024 r., a odniesieniu do 1990 roku, o 4,7 roku w obu przypadkach.

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GUS podkreślił, że na skutek pandemii COVID-19 i zwiększonej liczby zgonów, oczekiwane trwanie życia noworodka w latach 2020-2021, zmalało w porównaniu do 2019 r. o 2,3 roku dla mężczyzn oraz o 2,1 roku dla kobiet. Tendencja uległa odwróceniu w 2022 r. W 2023 r. oczekiwane trwanie życia wynosiło już 74,65 roku dla mężczyzn i 81,99 roku dla kobiet i było wyższe niż przed pandemią.

"W 2024 r. oczekiwane trwanie życia było wyższe o 0,3 roku dla obu płci, a w 2025 r. o kolejne 0,4 roku dla mężczyzn oraz o 0,2 roku dla kobiet. Oznacza to, że tempo wzrostu trwania życia jest obecnie zbliżone do okresu przed pandemią COVID-19" - wskazał GUS.

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Mężczyźni w miastach żyją dłużej

Z analizy GUS wynika również, że mężczyźni w miastach przeciętnie żyją dłużej niż ci zamieszkali na wsi. Jednocześnie dla kobiet te różnice są niewielkie. W 2025 r. oczekiwane trwanie życia noworodka dla mężczyzn zamieszkałych w miastach wynosiło 75,67 roku i było o 0,8 roku większe niż dla mężczyzn na wsi. W latach 1995-2025 różnica wahała się od 0,4 do 1,2 roku.

GUS zaznaczył również, że kraje europejskie różnią się pod względem przeciętnego trwania życia. Według przytoczonych danych Eurostatu za 2024 r., pod względem przeciętnego trwania życia noworodka płci męskiej Polska (74,8 roku) zajmowała 28 miejsce spośród 34 krajów europejskich uwzględnionych w analizie.

W przypadku noworodka płci żeńskiej, Polska (82,2 roku) zajęła 25 miejsce. 

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Dane GUS o przeciętnym dalszym trwania życia

Przeciętne dalsze trwanie życia przedstawia średnią liczbę lat, którą w danych warunkach umieralności przeżyje osoba pochodząca z badanej populacji.

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GUS w raporcie zwrócił uwagę, że jest to miernik używany nie tylko do określania wysokości emerytur, ale również do analizy zmian w czasie, porównywania między krajami lub regionami czy też odzwierciedlania stanu zdrowia populacji.

Źródło: PAP
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Tagi:
GUSemeryturaEmeryturyZUS
Paulina Karpińska
Paulina Karpińska
Dziennikarka działu Biznes tvn24.pl
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