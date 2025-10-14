Zmiany w zwolnieniach lekarskich. "Żeby te przepisy były jak najbardziej ludzkie"

Rzecznik rządu o nowelizacji ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych Źródło: TVN24

Jak przekazał rzecznik, rząd przyjął projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw. - Projekt ustawy związany z deregulacją i też myślę, że jeden z takich ważniejszych w ostatnim czasie - podkreślił Szłapka.

Rzecznik rządu o zmianach w systemie ubezpieczeń społecznych

- Chodzi o to, by orzeczenia ZUS były wydawane szybciej, żeby system działał nowocześnie i przejrzyście. Tam było bardzo wiele różnych regulacji, które były dosyć absurdalne, ale także to, że było za mało lekarzy, orzeczników, którzy udzielali te orzeczenia. Chodzi o to, żeby ten proces przyspieszyć - wskazał.

Dodał też, że w proponowanych przepisach chodzi o to, by zachować "tak zwany zdrowy rozsądek". Wyjaśnił, że w projekcie jest "na przykład definicja, co jest pracą zarobkową, a co nie" i "co jest zakazane".

- Na przykład wyjście do apteki czy odprowadzenie dziecka do przedszkola, które często skutkowało utratą świadczeń, po prostu nie będzie taką utratą skutkowało. Chodzi o to, żeby te przepisy były jak najbardziej ludzkie - mówił Szłapka.

Dodał też: - Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej szacuje, że oczekiwanie na orzeczenia skróci się kilkukrotnie. Także myślę, że to jest bardzo dobre rozwiązanie.

