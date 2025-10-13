Logo TVN24
Biznes
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Najnowsze
Notowania
Pieniądze
Nieruchomości
Rynki
Dla firm
Więcej
Prawo
Ze świata
Tech
Moto
Dla seniora
Turystyka
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Dla pracownika

"Aktywność niezgodna z celem zwolnienia". Rząd szykuje zmiany w L4

Posiedzenie rządu (Rada Ministrów)
Donald Tusk o deregulacji
Źródło: TVN24
Rada Ministrów zajmie się we wtorek projektem ustawy precyzującym przesłanki utraty prawa do zasiłku chorobowego. Regulacja określa również zasady kontroli osób przebywających na L4 przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS).

Na wtorkowym posiedzeniu rząd zajmie się czterema projektami deregulacyjnymi, w tym projektem resortu rodziny, który zawiera istotne zmiany dla pracodawców i pracowników.

Pracownicy na L4. Rząd szykuje zmiany

Projekt doprecyzowuje przesłanki utraty prawa do zasiłku chorobowego. Planowane przepisy mają zdefiniować pojęcia "praca zarobkowa" oraz "aktywność niezgodna z celem zwolnienia" tak, by pracownicy wiedzieli, jakie czynności wykonywane w trakcie L4 mogą spowodować pozbawienie ich zasiłku chorobowego.

Zgodnie z projektem pracą zarobkową jest każda czynność mająca charakter zarobkowy, niezależnie od stosunku prawnego będącego podstawą jej wykonania, z wyłączeniem czynności incydentalnych, których podjęcia w okresie zwolnienia od pracy wymagają istotne okoliczności. Co ważne istotną okolicznością nie może być polecenie pracodawcy.

Z kolei "aktywnością niezgodną z celem zwolnienia od pracy" są wszelkie działania utrudniające lub wydłużające proces leczenia lub rekonwalescencję, z wyłączeniem zwykłych czynności dnia codziennego lub czynności incydentalnych, których podjęcia w okresie zwolnienia od pracy wymagają istotne okoliczności.

Projekt ma ponadto umożliwić wykonywanie pracy zawodowej u jednego pracodawcy podczas zwolnienia lekarskiego u innego pracodawcy. Obecnie każde wykonywanie pracy zarobkowej na rzecz jednego pracodawcy w okresie pobierania zasiłku chorobowego u innego pracodawcy pozbawia prawa do zasiłku za cały okres zwolnienia lekarskiego.

W projekcie zaproponowano, aby ubezpieczeni zatrudnieni w kilku miejscach – w trakcie korzystania ze zwolnienia lekarskiego u jednego pracodawcy – na swój wniosek mogli wykonywać pracę u innego pracodawcy, u którego są zgłoszeni do ubezpieczenia, jeżeli rodzaj tej pracy na to pozwala.

Kontrola zwolnień lekarskich

Projekt reguluje też zasady przeprowadzania kontroli prawidłowości wykorzystywania zwolnień lekarskich. Doprecyzowano, że Zakład Ubezpieczeń Społecznych będzie uprawniony również do kontroli osób po ustaniu tytułu ubezpieczenia chorobowego.

Do projektu wpisano również zasadę, że "kontrola jest dokonywana z wykorzystaniem środków adekwatnych i proporcjonalnych do celu kontroli, z poszanowaniem prywatności osoby kontrolowanej oraz innych osób przebywających w miejscu kontroli oraz w sposób wolny od ryzyka pogorszenia się stanu zdrowia osoby kontrolowanej i zakłócania procesu leczenia lub rekonwalescencji."

Proponowane przepisy mają uregulować ponadto zasady i tryb wydawania orzeczeń lekarskich dla celów ustalania uprawnień do świadczeń, m.in. renty z tytułu niezdolności do pracy, dodatku pielęgnacyjnego czy renty socjalnej.

Celem zmian jest standaryzacja postępowania orzeczniczego we wszystkich rodzajach spraw, niezależnie od celu, dla którego jest wydawane orzeczenie.

OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: Pkarp/dap

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: PAP/Paweł Supernak

Bez kolejek na lotniskach, bez kosztów przewalutowania w podróży. PKO Visa Infinite
Dowiedz się więcej:

Bez kolejek na lotniskach, bez kosztów przewalutowania w podróży. PKO Visa Infinite

MATERIAŁ PROMOCYJNY
Udostępnij:
TAGI:
Rada Ministrówzasiłek
Zobacz także:
pap_20251013_0HU
Pierwsza taka decyzja w historii. Przejmują kontrolę nad chińskim producentem
Ze świata
tlum ulica shutterstock_565189495
Cena ostro w górę. "Zyskuje, kiedy ludzie się boją"
Rynki
Xi Jinping
"To starcie Chiny kontra świat. Oni wymierzyli bazookę"
Ze świata
Donald Trump
Trump wstrząsnął rynkiem. "Największa wyprzedaż w historii"
Tech
Warszawa
"Dziś to Polska rozwija się dwa razy szybciej"
Ze świata
pap_20250326_07Q
Dziemianowicz-Bąk: złożyłam w tej bulwersującej sprawie zawiadomienie
Z kraju
tokio japonia shutterstock_2332337511
Cofnęli się o dekady. Braki w całym kraju
Ze świata
Sławomir Ćwik jest liderem listy Trzeciej Drogi
"Nie jestem posłem po to, by przesiedzieć 10 godzin w tygodniu w pociągu"
Z kraju
Elon Musk
Sukces koreańskiej animacji. Elon Musk chce wejść do gry
Tech
Joel Mokyr, Philippe Aghion oraz Peter Howitt to laureaci Nagrody Nobla z ekonomii w 2025 roku
Nobel z ekonomii przyznany
Ze świata
Cabo Roch hiszpania shutterstock_1598551396
Jak gdyby nigdy nic, kupują w Europie. "Dzięki nim można ukryć rosyjski ślad"
Ze świata
tata siedziba shutterstock_505039342
20 tysięcy pracowników w trzy miesiące. Zwolnienia w gigancie
Ze świata
lotto kupon pieniadze pln shutterstock_1760323928_1_1
Szóstka w Lotto. Podano, gdzie padła wygrana
Z kraju
Polska waluta osłabia się wobec najważniejszych walut
Duży bank w Polsce ukarany. Liczne naruszenia
Z kraju
Ludwik Kotecki
Członek RPP: to może doprowadzić do krachu finansów publicznych
Pieniądze
biuro, office, open space, ludzie, pracownicy
Trudniej o podwyżkę. "Taktyczna cierpliwość" na rynku pracy
Dla pracownika
telefony komorkowe smartphony shutterstock_2510921599
Nadchodzi nowa era mediów społecznościowych. Eksperyment gigantów
Tech
JSW chce zwiększyć wydobycie i zyski
Państwowa spółka szykuje się do restrukturyzacji
Z kraju
wieden austria shutterstock_2640958385
Oto najbardziej przyjazne miasto w Europie
Turystyka
medyka przejscie granica - kartli777 shutterstock_1666650490
Nowy system wjazdowy w UE. Dwa miejsca w Polsce
Z kraju
Qantas lotnisko sydney australia shutterstock_1710658291
Dane milionów osób krążą w sieci. Gigant potwierdza
Tech
Pekin
"Podwójne standardy". Jest reakcja Chin na zapowiedź Trumpa
Ze świata
toskania wlochy shutterstock_315689663
Oferują 20 tysięcy euro za przeprowadzkę
Turystyka
emerytka emeryt kupon lotto senior shutterstock_1464157709
Padła szóstka w Lotto
Pieniądze
trump maduro shutterstock_2668583073
Oferta dla Trumpa. Ropa i zerwanie z Rosją
Ze świata
cupertino kalifornia shutterstock_2477988435
"Skutki będą fatalne, to pociągnie w dół całą gospodarkę"
Tech
kukurudza paleczki shutterstock_2664689175
Wstrzymują sprzedaż tego produktu. Ostrzeżenie
Z kraju
zakupy sklep market koszyk shutterstock_2353461275_1
Towary z tym znakiem trafiają już do sklepów
Z kraju
Alkohol (zdjęcie ilustracyjne)
Zakaz sprzedaży alkoholu na stacjach paliw. Nowy projekt
Z kraju
hiszpania malaga konie dorozki shutterstock_2589521111
"Już ich nie ma". Koniec popularnej atrakcji dla turystów
Turystyka

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica