Praca na chorobowym, nowe zasady kontroli. Jest decyzja Sejmu

Za uchwaleniem nowelizacji ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych głosowało 257 posłów, pięciu było przeciw, a 180 wstrzymało się od głosu. Nowela trafi teraz do Senatu.

Regulacja przygotowana w MRPiPS zakłada wprowadzenie jednolitych zasad i trybu wydawania orzeczeń przez ZUS.

Utrata zasiłku chorobowego. Zmiany w przepisach

W przepisach doprecyzowano też między innymi, kiedy można stracić zasiłek chorobowy. Stracić go będą mogły osoby, które podczas zwolnienia wykonują pracę zarobkową (z wyjątkiem drobnych czynności, jak np. zakupy) czy działania przedłużające chorobę (np. forsowny wyjazd podczas rekonwalescencji).

Regulacja wprowadza także możliwość korzystania ze zwolnienia w jednym miejscu, a pracowania w drugim (np. dla osób z dwoma etatami – jeśli charakter pracy na to pozwala).

Kontrola L4

Wprowadzone zostaną również nowe zasady kontroli zwolnień lekarskich. ZUS będzie mógł zażądać od wystawiającego zaświadczenie lekarskie lub od podmiotu udzielającego świadczeń zdrowotnych, w którym wystawiono zaświadczenie lekarskie, udostępnienia dokumentacji medycznej dotyczącej ubezpieczonego lub chorego członka rodziny.

Kontrola ma polegać na sprawdzeniu, czy osoba nie podejmuje działań, które wyłączają ją z prawa do czasowego zwolnienia od pracy, a w przypadku zasiłku opiekuńczego również na ustaleniu, czy poza ubezpieczonym nie ma innych członków rodziny pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym, mogących zapewnić opiekę.

Nowela co do zasady ma wejść w życie 1 stycznia 2026 r.