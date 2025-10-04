W taksówce kłóciło się trzech mężczyzn, jeden wyciągnął broń

Powiat białostocki Źródło: Google Earth

Do tej interwencji doszło w Wasilkowie. Policjanci zostali wezwani po informacji, że w jednej z taksówek kłóci się trzech mężczyzn, a jeden z nich miał grozić bronią. Kiedy funkcjonariusze przyjechali na miejsce, taksówki już tam nie było.

Podczas patrolowania ulic miasta mundurowi zauważyli pojazd przy jednym z bloków. W chwili, gdy podeszli do auta, czterech pasażerów zaczęło uciekać. Policjanci zatrzymali 19-latka i 16-latkę. W czasie dalszych poszukiwań zauważyli dwóch mężczyzn wybiegających z krzaków i wsiadających do innej taksówki - byli to pozostali pasażerowie, którzy wcześniej zbiegli.

16-latek był poszukiwany, 18-latek miał przy sobie narkotyki

Po sprawdzeniu w policyjnych systemach okazało się, że 16-latek był poszukiwany w celu doprowadzenia do Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Augustowie. Z kolei przy 18-latku policjanci znaleźli wiatrówkę na sprężone powietrze oraz trzy gramy marihuany w foliowych zawiniątkach.

Według ustaleń śledczych, młodzi mężczyźni przyjechali do Wasilkowa po odbiór zaległych pieniędzy. Gdy 19-latek próbował odzyskać gotówkę, został uderzony w twarz i brzuch przez jednego z mężczyzn. Wtedy jego 18-letni znajomy wyciągnął przedmiot przypominający broń i wycelował w napastników.

16-latek został zatrzymany i trafił do policyjnej izby dziecka, skąd zostanie doprowadzony do placówki wychowawczej. 18-latek odpowie za posiadanie narkotyków - trafił do aresztu, a jego sprawą zajmie się sąd. Grozi mu do trzech lat pozbawienia wolności.