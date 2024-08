Do Sądu Okręgowego w Suwałkach (Podlaskie) trafił akt oskarżenia przeciw 16-latkowi podejrzanemu o usiłowanie zabójstwa 20-latka. Sprawca zadał ofierze kilkanaście silnych uderzeń w głowę, dosłownie masakrując mu twarz. Młody mężczyzna przeżył, ale wymaga stałej opieki. Nastolatek będzie sądzony jak dorosły. Grozi mu do 30 lat więzienia.

Do tragedii doszło na początku października ubiegłego roku. Jeden z mieszkańców Suwałk na niezamieszkałym terenie w okolicy ul. Różanej zauważył leżącego na ziemi nieprzytomnego mężczyznę ze zmasakrowaną twarzą.

Zmasakrował mu twarz

"Z opinii medycznej wynika, że pokrzywdzony doznał naruszenia lub złamania niemal wszystkich kości twarzoczaszki z wybiciem i uszkodzeniem zębów oraz trwałym uszkodzeniem oka. Obrażenia głowy spowodowały obrzęk mózgu i doprowadziły do uszkodzenia ośrodkowego układu nerwowego z przewlekłą niewydolnością oddechową" - poinformowała prokuratura.

Będzie sądzony jak dorosły

Sprawca pobicia został zatrzymany 5 października 2023 r. Ustalono, że jest nim nieletni mieszkaniec Suwałk. Sprawa trafiła do Sądu Rodzinnego i Nieletnich w Suwałkach. Sąd po uzyskaniu opinii biegłych odnośnie stopnia demoralizacji nieletniego zwrócił sprawę prokuraturze, umożliwiając w ten sposób pociągniecie go do odpowiedzialności karnej na zasadach obowiązujących dorosłych.