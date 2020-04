Załoga wojskowego śmigłowca oślepiona laserem. Policja zatrzymała podejrzanego

Szukali, ale nie znaleźli

Na tym jednak nie poprzestali. Do pracy zabrali się śledczy. Ich praca doprowadziła do zatrzymania w piątek podejrzanego. - W mieszkaniu 32-latka znaleziono laser, który mógł być użyty do oślepienia załogi śmigłowca - wyjaśnia Bednarska.