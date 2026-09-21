Logo strona główna
SUBSKRYBUJ
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Newslettery
Quizy
Tematy
Chińska ekspansja
Męskie zdrowie
Wybory w Krakowie
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Podlaskie

Nietypowy incydent w Łomży. Czołg zahaczył o znaki drogowe

|
Czołg zahaczył o znaki drogowe
Nietypowy incydent w Łomży. Czołg zahaczył o znaki drogowe
Źródło wideo: MYLOMZA
Źródło zdj. gł.: MYLOMZA
Dodaj do preferowanych źródeł w Google
Podczas transportu czołgu w Łomży uszkodzone zostały trzy znaki drogowe. Okoliczności zdarzenia wyjaśnia Żandarmeria Wojskowa.

W poniedziałek rano w Łomży (województwo podlaskie) doszło do zdarzenia podczas konwojowania czołgu do innej jednostki. Lufa pojazdu zahaczyła o znaki drogowe.

Czołg zahaczył o znaki drogowe podczas konwojowania
Czołg zahaczył o znaki drogowe podczas konwojowania
Źródło zdjęcia: MYLOMZA

Jak przekazał major Damian Stanula z Oddziału Żandarmerii Wojskowej w Lublinie, która prowadziła główne czynności w tej sprawie, trwa ustalanie okoliczności zdarzenia. - Ze wstępnych ustaleń wynika, że zachowano procedury bezpieczeństwa - wyjaśnił.

- Wszyscy kierowcy uczestniczący w zdarzeniu byli trzeźwi - dodała Urszula Brulińska z Komendy Miejskiej Policji w Łomży.

Część szkód uda się naprawić

W wyniku zdarzenia uszkodzone zostały trzy znaki drogowe. Łączne szkody wstępnie oszacowano na około 500 złotych.

Dwa znaki prawdopodobnie uda się naprawić
Dwa znaki prawdopodobnie uda się naprawić
Źródło zdjęcia: MYLOMZA

Krzysztof Siedlecki, dyrektor Zakładu Dróg i Zieleni Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, ocenił, że dwa znaki prawdopodobnie uda się naprostować. Możliwe, że tylko jeden będzie wymagał wymiany.

Po zdarzeniu czołg powrócił do jednostki macierzystej.

Źródło: Google Maps
Źródło: tvn24.pl
Udostępnij:
Tagi:
Drogi w PolsceŁomżaŻandarmeria WojskowaPolicja
Czytaj także:
Wiceminister sprawiedliwości Dariusz Mazur spotkał się z Jarosławem Kowalskim, ojcem zamordowanej Mai z Mławy
Matka oskarżonego o morderstwo groziła ojcu zabitej Mai. Prokuratura umarza, włącza się ministerstwo
WARSZAWA
Prezydent Karol Nawrocki w Nowym Jorku
Nawrocki skomentował doniesienia o płatnych spotkaniach. "Sam decyduję"
Polska
burza
Gdzie jest burza? Lokalnie może silnie padać
METEO
imageTitle
Przykra niespodzianka z udziałem Szeremety
EUROSPORT
Donald Trump
Trump wyrzucił część mediów. Inne telewizje zawieszają relacje
Świat
Klatka kluczowa-715580
Jechał nago na masce samochodu, w ręku miał ostre narzędzie
Śląskie
Diana i Karol
"To nie groźba, to fakt. Wiem wiele rzeczy na temat króla"
Świat
Dwa wielkie statki na tym samym torze
Dwa statki na kursie kolizyjnym. Dramatyczne nagranie
BIZNES
Wejście do podziemnej części poligonu nuklearnego Punggye-ri w 2018 roku
Testy nuklearne w Korei Północnej mogły doprowadzić do prawie 1400 trzęsień ziemi
METEO
Alice Weidel, współprzewodnicząca AfD
Liderka AfD: tylko my jesteśmy wiarygodni dla USA i Rosji
Świat
google logo budynek shutterstock_2689013653
Ogromna kara. Chodzi o dane o lokalizacji
BIZNES
Za spotkanie z Tuskiem też "trzeba zapłacić"? Co to za cennik
FAŁSZZa spotkanie z Tuskiem też "trzeba zapłacić"? Co to za cennik
KONKRET24
Powszechne Dobrowolne Szkolenie Obronne "wGotowości"
Szkolenia obronne dla każdego. Jak się zapisać
Polska
imageTitle
Baranowski poszedł w ślady Kowalskiego i Szubarczyka
Najnowsze
Groził nożem i zaatakował uczestników imprezy na statku
Wtargnął z nożem na statek. Jest akt oskarżenia
Wrocław
Miłosz Kłeczek w Sejmie
"Chuligańska prowokacja". Decyzja w sprawie pracownika Republiki
Polska
shutterstock_2376112037
Szef ze sztuczną inteligencją. Zmiany na rynku pracy
BIZNES
Strażnicy miejscy zatrzymali nietrzeźwego kierowcę
Nabrali podejrzeń, że ma coś na sumieniu i pojechali za nim
WARSZAWA
Namioty, w których mieszkańcy Kijowa mogą ogrzać się oraz dodładować urządzenia elektroniczne
Rosja zmieniła taktykę i gromadzi rakiety. Media o powodach
Świat
Kradli z targowych stoisk
Jedni oglądali i kupowali, inni kradli
WARSZAWA
depresja smutek mezczyzna shutterstock_2757694025
Wiele osób lubi tak spać. O jedną trzecią większe ryzyko niewydolności serca
Zdrowie
imageTitle
Zagranie Chwalińskiej zirytowało rywalkę. "Zrobiła to celowo"
EUROSPORT
Donald Trump
Trump: Rosja niestety straciła kontrolę
BIZNES
Komunikacja miejska będzie za darmo
Dzień bez samochodu. W komunikacji miejskiej nie trzeba będzie kasować biletów
WARSZAWA
Piotr Pytel
Piotr Pytel oficjalne ułaskawiony. Jest postanowienie sądu
Rzeszów
Lotnisko Okęcie
Polski przewoźnik doceniony. Oto najlepsze linie na świecie
BIZNES
Śmiertelny wypadek na odcinku Podborze - Prosienica trasy S8
Zginął 30-latek. Policja szuka świadków wypadku
WARSZAWA
Kontrole drogowe policji. 11 zatrzymanych
Narkotyki i alkohol. Zatrzymali jedenastu kierowców
WARSZAWA
Detonacja bomby lotniczej na poligonie w Drawsku Pomorskim
Saperzy wykopali i wysadzili bombę lotniczą
Szczecin
imageTitle
Mistrz stracił oszczepy. Interweniował minister
EUROSPORT
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica