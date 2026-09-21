Podlaskie Nietypowy incydent w Łomży. Czołg zahaczył o znaki drogowe Oprac. Natalia Grzybowska |

Nietypowy incydent w Łomży. Czołg zahaczył o znaki drogowe Źródło wideo: MYLOMZA Źródło zdj. gł.: MYLOMZA

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W poniedziałek rano w Łomży (województwo podlaskie) doszło do zdarzenia podczas konwojowania czołgu do innej jednostki. Lufa pojazdu zahaczyła o znaki drogowe.

Czołg zahaczył o znaki drogowe podczas konwojowania Źródło zdjęcia: MYLOMZA

Jak przekazał major Damian Stanula z Oddziału Żandarmerii Wojskowej w Lublinie, która prowadziła główne czynności w tej sprawie, trwa ustalanie okoliczności zdarzenia. - Ze wstępnych ustaleń wynika, że zachowano procedury bezpieczeństwa - wyjaśnił.

- Wszyscy kierowcy uczestniczący w zdarzeniu byli trzeźwi - dodała Urszula Brulińska z Komendy Miejskiej Policji w Łomży.

Część szkód uda się naprawić

W wyniku zdarzenia uszkodzone zostały trzy znaki drogowe. Łączne szkody wstępnie oszacowano na około 500 złotych.

Dwa znaki prawdopodobnie uda się naprawić Źródło zdjęcia: MYLOMZA

Krzysztof Siedlecki, dyrektor Zakładu Dróg i Zieleni Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, ocenił, że dwa znaki prawdopodobnie uda się naprostować. Możliwe, że tylko jeden będzie wymagał wymiany.

Po zdarzeniu czołg powrócił do jednostki macierzystej.

Źródło: Google Maps