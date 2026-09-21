Nietypowy incydent w Łomży. Czołg zahaczył o znaki drogowe
W poniedziałek rano w Łomży (województwo podlaskie) doszło do zdarzenia podczas konwojowania czołgu do innej jednostki. Lufa pojazdu zahaczyła o znaki drogowe.
Jak przekazał major Damian Stanula z Oddziału Żandarmerii Wojskowej w Lublinie, która prowadziła główne czynności w tej sprawie, trwa ustalanie okoliczności zdarzenia. - Ze wstępnych ustaleń wynika, że zachowano procedury bezpieczeństwa - wyjaśnił.
- Wszyscy kierowcy uczestniczący w zdarzeniu byli trzeźwi - dodała Urszula Brulińska z Komendy Miejskiej Policji w Łomży.
Część szkód uda się naprawić
W wyniku zdarzenia uszkodzone zostały trzy znaki drogowe. Łączne szkody wstępnie oszacowano na około 500 złotych.
Krzysztof Siedlecki, dyrektor Zakładu Dróg i Zieleni Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, ocenił, że dwa znaki prawdopodobnie uda się naprostować. Możliwe, że tylko jeden będzie wymagał wymiany.
Po zdarzeniu czołg powrócił do jednostki macierzystej.