Ulicami Lublina przeszedł IV Marsz Równości. "Było wyjątkowo spokojnie"

Impreza nie zawsze odbywała się w dobrej atmosferze

Ataki podczas pierwszej i drugiej edycji

Podczas pierwszej edycji marszu uczestnicy zostali zaatakowani przez kontrmanifestantów. Słychać było wybuchy petard i okrzyki. Były rzucane butelki i kamienie. Po zdarzeniu zatrzymano kilkadziesiąt osób. Rok później również doszło do prób blokowania pochodu . W stosunku do przeciwników marszu policja użyła gazu łzawiącego i armatki wodnej i ponownie zatrzymała kilkadziesiąt osób.

Były jedynie pikiety, które zgromadziły raptem kilka, kilkanaście osób

- Wśród osób, które nie są uczestnikami marszu opinie są, oczywiście, jak zawsze, różne. Są te wspierające - że to super, że taka impreza w Lublinie się odbywa. Spotkałem się też z opiniami co najmniej chłodnymi albo nawet negatywnymi. Ludzie mówili, że "no dobrze, impreza niech sobie będzie, ale po co oni właściwie wychodzą?". Uczestnicy zaś mówią "wychodzimy, bo chcemy móc zamanifestować to kim jesteśmy i bezpiecznie się z tego cieszyć" - zaznaczył nasz reporter.