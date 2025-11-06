Kluczowe fakty:

Dzieje gospodarstwa sięgają 1920 roku. Jego obecny właściciel, Paweł Weber, opowiada że miasto "przyszło" na te tereny w latach 80., wcześniej były tu pola i łąki oraz jednostka wojskowa.

Weber obawia się, że lokalizacja bloku tak blisko jego działki będzie zarzewiem konfliktów z przyszłymi mieszkańcami, którzy zaczną pisać skargi do różnych instytucji. Koniec końców będzie więc musiał opuścić z rodziną swoje gospodarstwo, a jest ono całym jego życiem.

Wskazuje też, że postawienie tu bloku godzi w bezpieczeństwo jednostki wojskowej, z którą graniczy przez płot. Bo wystarczy, żeby jakiś szpieg wynajął mieszkanie na górnym piętrze i widział z balkonu, jakim sprzętem dysponuje tutejszy pułk.