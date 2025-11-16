Logo strona główna
Białystok

Przez drogę przeszło duże stado żubrów. Było ich około 50. Nagranie

Naliczył około 50 zwierząt
Okolice Krynek. Przez drogę przebiegło stado żubrów
Źródło: Kontakt24/ xard
Najpierw jeden – powoli i trochę jakby niepewnie. A zaraz za nim pozostałe zwierzęta. Fotograf natknął się w okolicach Krynek (Podlaskie) na stado około 50 żubrów, które przeszły przez drogę, a potem stały na polu, nic nie robiąc sobie z obecności ludzi. 
Artykuł zawiera materiały przesłane na KONTAKT24

Na Kontakt24 otrzymaliśmy nagranie, na którym widać duże stado żubrów, które przeszło przez drogę. Autorem filmu jest pan Antoni, który już od kilku lat zajmuje się fotografowaniem tych zwierząt.

Tym razem spotkał je we wtorek, 11 listopada, w okolicach Krynek. - Było ich około 50 – mówi nam.

Naliczył około 50 zwierząt
Naliczył około 50 zwierząt
Źródło: Kontakt24/ xard

Nie zwracały uwagi na ludzi

Dodaje, że żubry mieszkają w pobliskiej Puszczy Knyszyńskiej,

- Najpierw stado przebiegło przez drogę, a następnie spokojnie stało sobie na polu. Zwierzęta nie zwracały uwagi na ludzi, a na drodze zatrzymało się kilkanaście osób, żeby zrobić im zdjęcia – relacjonuje pan Antoni.

Stado przeszło przez drogę
Stado przeszło przez drogę
Źródło: Kontakt24/ xard
Autorka/Autor: est, tm

Źródło: Kontakt24, tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: Kontakt24/ xard

zwierzętaPodlaskie
