Na Kontakt24 otrzymaliśmy nagranie, na którym widać duże stado żubrów, które przeszło przez drogę. Autorem filmu jest pan Antoni, który już od kilku lat zajmuje się fotografowaniem tych zwierząt.
Tym razem spotkał je we wtorek, 11 listopada, w okolicach Krynek. - Było ich około 50 – mówi nam.
Nie zwracały uwagi na ludzi
Dodaje, że żubry mieszkają w pobliskiej Puszczy Knyszyńskiej,
- Najpierw stado przebiegło przez drogę, a następnie spokojnie stało sobie na polu. Zwierzęta nie zwracały uwagi na ludzi, a na drodze zatrzymało się kilkanaście osób, żeby zrobić im zdjęcia – relacjonuje pan Antoni.
Autorka/Autor: est, tm
Źródło: Kontakt24, tvn24.pl
Źródło zdjęcia głównego: Kontakt24/ xard