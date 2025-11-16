Okolice Krynek. Przez drogę przebiegło stado żubrów Źródło: Kontakt24/ xard

Na Kontakt24 otrzymaliśmy nagranie, na którym widać duże stado żubrów, które przeszło przez drogę. Autorem filmu jest pan Antoni, który już od kilku lat zajmuje się fotografowaniem tych zwierząt.

Tym razem spotkał je we wtorek, 11 listopada, w okolicach Krynek. - Było ich około 50 – mówi nam.

Naliczył około 50 zwierząt Źródło: Kontakt24/ xard

Nie zwracały uwagi na ludzi

Dodaje, że żubry mieszkają w pobliskiej Puszczy Knyszyńskiej,

- Najpierw stado przebiegło przez drogę, a następnie spokojnie stało sobie na polu. Zwierzęta nie zwracały uwagi na ludzi, a na drodze zatrzymało się kilkanaście osób, żeby zrobić im zdjęcia – relacjonuje pan Antoni.

Stado przeszło przez drogę Źródło: Kontakt24/ xard

