Aktywiści oskarżeni o przewożenie migrantów, wniosek prokuratury

Śledztwo trwało dwa lata

Prokuratura Rejonowa w Hajnówce postawiła im najpierw zarzuty pomocnictwa w nielegalnym przekraczaniu granicy polsko-białoruskiej (grozi za to do ośmiu lat więzienia). Śledczy składali wnioski o areszt, ale sąd ich nie uwzględnił.

Po dwuletnim śledztwie prokuratura zmieniła te zarzuty i w takiej wersji do sądu trafił akt oskarżenia. Jedną osobę oskarżyła m.in. o to, że dostarczała migrantom jedzenie i ubrania, gdy ci przebywali w lesie. Miała też przekazywać im informacje przydatne w razie zatrzymania, udzielić im schronienia i zapewnić odpoczynek, a także przewieźć w głąb kraju.

Był głośny protest, interweniowała Naczelna Rada Adwokacka

Z zarzutami nie zgadza się też z nimi m.in. Helsińska Fundacja Praw Człowieka, a Naczelna Rada Adwokacka zwróciła się do ministra sprawiedliwości Adama Bodnara , by jako prokurator generalny wydał polecenie cofnięcia aktu oskarżenia w tej sprawie.

Prokuratura Krajowa przeprowadziła analizę. Ma uwagi

- Uwagi te nie są poleceniami służbowymi. Ostateczną decyzję co do dalszych kroków procesowych podejmie prokurator referent - zaznaczył.

Hajnowska prokuratura chce uzupełnić dowody

W poniedziałek (10 marca) w komunikacie Prokuratura Rejonowa w Hajnówce poinformowała, że 6 marca skierowała do sądu w Hajnówce wniosek o przekazanie jej sprawy w celu uzupełnienie śledztwa o materiał dowodowy z innego postępowania prowadzonego przez lubelską delegaturę Prokuratury Krajowej, a gdyby taki wniosek nie został uwzględniony - o wydanie na kolejnej rozprawie postanowienia o jej odroczeniu i zakreślenie oskarżycielowi publicznemu trzech miesięcy do przedstawienia dowodów, których przeprowadzenie "pozwoli na usunięcie braków dowodowych".

Nie zmieścili się w sali rozpraw

Zanim doszło do otwarcia przewodu sądowego i odczytania aktu oskarżenia okazało się, że sala rozpraw sądu w Hajnówce nie pomieści ani wszystkich dziennikarzy, operatorów kamer i fotoreporterów z ok. 20 redakcji, ani też publiczności. Miejsce dla obrońców również okazało się niewystarczające, musieli oni dodatkowo zająć miejsce dla publiczności.

Nie widząc innego wyjścia, sąd przeprowadził losowanie przedstawicieli mediów, którzy mogą przebywać na sali rozpraw. Potem również musiał dokonać selekcji osób, które znalazły się na sali w charakterze publiczności. Na korytarzu czekało jeszcze kilkadziesiąt kolejnych, do tego przed budynkiem odbywał się głośny protest osób wspierających oskarżonych. Było go słychać na sali sądowej.

Rozprawa odbędzie się w Białymstoku

Operacja "Śluza" - kryzys wywołany przez Łukaszenkę

Akcję ściągania migrantów na Białoruś z Bliskiego Wschodu czy Afryki, by wywołać kryzys migracyjny, opisał na swoim blogu już wcześniej dziennikarz białoruskiego opozycyjnego kanału Nexta Tadeusz Giczan. Wyjaśniał, że białoruskie służby prowadzą w ten sposób wymyśloną przed 10 laty operację "Śluza". Pod pozorem wycieczek do Mińska, obiecując przerzucenie do Europy Zachodniej, reżim Łukaszenki sprowadził tysiące migrantów na Białoruś. Następnie przewozi ich na granice państw UE, gdzie służby białoruskie zmuszają ich, by je nielegalnie przekraczali. Ta operacja wciąż trwa.