Wójt podejrzany o podsłuchiwanie pracowników. Usłyszał zarzuty. Nie przyznaje się do winy

- Chodzi o samochód, z którego mają prawo korzystać wyłącznie pracownicy samorządowi. Stąd też to właśnie do tych osób zawęziliśmy krąg podejrzeń - mówił w kwietniu w rozmowie z tvn24.pl szef Prokuratury Rejonowej w Hajnówce Jan Andrejczuk. Wyszło wtedy na jaw, że w aucie służbowym należącym do urzędy gminy Grodzisk znalezione zostało urządzenia podsłuchowe.