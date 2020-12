Dostały się do świątyni i niszczą bezcenne święte księgi

Większość ksiąg ma kilkaset lat

- Szkodniki wydrążyły dziurki w drewnianych okładkach. Atakują też kartki. Chodzi chociażby o modlitewniki do kazań i śpiewniki. Zainfekowane są też dwie spośród pięćdziesięciu naszych XIX-wiecznych ikon: św. Mikołaja Cudotwórcy i św. Archanioła Michała – wylicza o. Jefimow.

Aby walczyć ze szkodnikami należałoby zagazować każdą z ksiąg i ikon. - To koszt dwóch-czterech tysięcy złotych od sztuki. W zależności od zniszczeń. Jest jednak tańsza metoda, która polega na przeprowadzenia ozonowania całej cerkwi. Kosztuje to około sześć tysięcy. Zbieramy na ten cel pieniądze – dodaje duchowny.

Około 700 wiernych w całym kraju

Staroobrzędowcy to prawosławni chrześcijanie, którzy nie uznają reform liturgicznych patriarchy Nikona przeprowadzonych w latach 1652–1656. – Upodobniły one obrzędy Rosyjskiego Kościoła Prawosławnego do obrzędów greckich. Członkowie naszego Kościoła musieli uciekać przed represjami. W połowie XVIII wieku wielu osiedliło się na terenie ówczesnej Rzeczpospolitej - mówi o. Jefimow.