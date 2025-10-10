Logo strona główna
Białystok

Półnagi 18-latek zaatakował policjantów w centrum miasta

Półnagi 18-latek zaatakował policjantów w centrum Bielska-Białej, został zatrzymany
Do zdarzenia doszło w Bielsku Podlaskim
Źródło: Google Earth
Biegał półnagi po centrum Bielska Podlaskiego, zaczepiał przechodniów i groził ekspedientce. Gdy policjanci próbowali go zatrzymać, zaatakował ich. 18-latek został obezwładniony i trafił do aresztu.

W czwartek, 8 października policjanci zostali wezwani przez pracowników sklepu w centrum Bielska Podlaskiego, po tym jak pijany mężczyzna awanturował się, groził ekspedientce, rzucił koszem na śmieci i zaczepiał przypadkowe osoby. Na miejsce wysłano patrol.

Po jego przyjeździe okazało się, że awanturnik uciekł. Zgłaszająca, opisując sprawcę powiedziała, że jest on bez koszulki ubrany jedynie w spodnie. Policjanci sprawdzili rejon i po chwili zauważyli opisanego mężczyznę w pobliżu innego sklepu.

Biegał bez ubrania i zaczepiał ludzi

"18-latek nadal był bez koszulki, ale miał też zsunięte spodnie i bieliznę. Mężczyzna zaczepiał klientkę sklepu. Kobieta była przerażona, krzyczała i wzywała pomocy. Na widok radiowozu mężczyzna zaczął uciekać, ale po chwili był w rękach policjantów. Bielszczanin był mocno pobudzony i agresywny w stosunku do mundurowych, nie reagował na ich polecenia, szarpał się z nimi i uderzał obu policjantów" - informuje policja w Bielsku Podlaskim.

Po chwili funkcjonariusze obezwładnili agresora. 18-latek trafił do szpitala na badania, a następnie został osadzony w policyjnym areszcie.

Półnagi 18-latek zaatakował policjantów w centrum Bielska-Białej, został zatrzymany
Półnagi 18-latek zaatakował policjantów w centrum Bielska-Białej, został zatrzymany
Źródło: KPP Bielsk Podlaski

Usłyszał zarzuty

Mężczyzna usłyszał zarzuty naruszenia nietykalności cielesnej funkcjonariuszy oraz gróźb karalnych wobec pracownicy sklepu. Odpowie też za zakłócenie porządku, nieobyczajny wybryk, niewykonywanie poleceń i uniemożliwienie korzystania z urządzeń pożytku publicznego czyli wyrzucenie kosza na śmieci. Grozi mu kara do 3 lat pozbawienia wolności.

Autorka/Autor: SK/PKoz

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: KPP Bielsk Podlaski

Bielsk PodlaskiPodlaskiePolicja
