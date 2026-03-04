Ukrywał się 16 lat, w więzieniu spędzi 2,5 roku Źródło: Podlaska Policja

Do rozbojów doszło w 2009 roku w Kolnie i Zambrowie. Napastnicy pojechali wtedy Peugeotem do Kolna. Ofiary straszyli użyciem drewnianych pałek bejsbolowych, a gdy to nie skutkowało, atakowali, bili i i zabierali wszystko, co miało jakąkolwiek wartość. Po ataku w Kolnie, jeszcze tego samego dnia, pojechali do Zambrowa. Tam zaatakowali pięć osób. Zostali zatrzymani i w 2010 roku usłyszeli wyroki. Wszyscy, z wyjątkiem jednego, odbyli już kary.

Wówczas 20-latek, który miał spędzić w więzieniu 2,5 roku, po wyroku zniknął.

Zatrzymany w Wielkiej Brytanii, do Polski wrócił na pokładzie wojskowego samolotu

"Z ustaleń policyjnych 'łowców cieni' wynikało, że opuścił Polskę i ukrywa się za granicą. Za mężczyzną wydany został Europejski Nakaz Aresztowania. Często zmieniał miejsca zamieszkania, ale policjanci z Wydziału Poszukiwań i Identyfikacji Osób Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku w końcu go namierzyli. Informację przekazali brytyjskim funkcjonariuszom, którzy zatrzymali poszukiwanego 36 - latka. Mężczyzna samolotem wojskowym został przetransportowany do Polski" - podała w komunikacie podlaska policja.

Trafił już do zakładu karnego, gdzie odbywa zasądzony 16 lat temu wyrok.

