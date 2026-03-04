Logo strona główna
Białystok

Ukrywał się 16 lat, w więzieniu spędzi 2,5 roku

Ukrywał się 16 lat, do Polski wrócił na pokładzie wojskowego samolotu
Ukrywał się 16 lat, w więzieniu spędzi 2,5 roku
Źródło: Podlaska Policja
36-latek poszukiwany był Europejskim Nakazem Aresztowania za rozboje, których dokonał w 2009 roku. Został za nie skazany na 2,5 roku więzienia. Ukrywał się 16 lat. Do Polski wrócił na pokładzie wojskowego samolotu.

Do rozbojów doszło w 2009 roku w Kolnie i Zambrowie. Napastnicy pojechali wtedy Peugeotem do Kolna. Ofiary straszyli użyciem drewnianych pałek bejsbolowych, a gdy to nie skutkowało, atakowali, bili i i zabierali wszystko, co miało jakąkolwiek wartość. Po ataku w Kolnie, jeszcze tego samego dnia, pojechali do Zambrowa. Tam zaatakowali pięć osób. Zostali zatrzymani i w 2010 roku usłyszeli wyroki. Wszyscy, z wyjątkiem jednego, odbyli już kary.

Wówczas 20-latek, który miał spędzić w więzieniu 2,5 roku, po wyroku zniknął.

Ukrywał się 16 lat, zatrzymany został w Wielkiej Brytanii
Ukrywał się 16 lat, zatrzymany został w Wielkiej Brytanii
Źródło: Podlaska Policja

Zatrzymany w Wielkiej Brytanii, do Polski wrócił na pokładzie wojskowego samolotu

"Z ustaleń policyjnych 'łowców cieni' wynikało, że opuścił Polskę i ukrywa się za granicą. Za mężczyzną wydany został Europejski Nakaz Aresztowania. Często zmieniał miejsca zamieszkania, ale policjanci z Wydziału Poszukiwań i Identyfikacji Osób Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku w końcu go namierzyli. Informację przekazali brytyjskim funkcjonariuszom, którzy zatrzymali poszukiwanego 36 - latka. Mężczyzna samolotem wojskowym został przetransportowany do Polski" - podała w komunikacie podlaska policja.

Ukrywał się 16 lat, do Polski wrócił na pokładzie wojskowego samolotu
Ukrywał się 16 lat, do Polski wrócił na pokładzie wojskowego samolotu
Źródło: Podlaska Policja

Trafił już do zakładu karnego, gdzie odbywa zasądzony 16 lat temu wyrok.



ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica