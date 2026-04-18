Białystok Seryjny podpalacz w rękach policji. Ma 67 lat

67-latek zatrzymany przez policję w związku z serią podpaleń kontenerów na odpady Źródło: KMP Białystok

Na początku kwietnia funkcjonariusze z Białegostoku otrzymali zgłoszenie o pożarze w centrum miasta. Spaliło się sześć kontenerów na śmieci oraz wiata, pod którą stały. Kilka dni później, w środku nocy dyżurny białostockiej komendy ponownie otrzymał zgłoszenia o palących się kontenerach w kilku miejscach w centrum miasta.

67-latek podpalił sześć kontenerów na śmieci Źródło: KMP Białystok

Oprócz palących się kontenerów, spaliła się także elewacja budynku, klimatyzator oraz kamery monitoringu. Straty oszacowano łącznie na ponad 40 tysięcy złotych.

Pracujący nad sprawą kryminalni z białostockiej "jedynki" ustalili tożsamość podpalacza. Pomógł w tym zapis monitoringu, który zarejestrował poczynania mężczyzny. Okazał się nim 67-letni mieszkaniec Białegostoku, który został zatrzymany i usłyszał zarzut zniszczenia mienia.

Seryjny podpalacz jest już w rękach policji Źródło: KMP Białystok

Decyzją sądu trafił na trzy miesiące do aresztu. Za to przestępstwo grozi kara do pięciu lat pozbawienia wolności.