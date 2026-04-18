Białystok

Seryjny podpalacz w rękach policji. Ma 67 lat

Seryjny podpalacz zatrzymany przez policję
67-latek zatrzymany przez policję w związku z serią podpaleń kontenerów na odpady
Źródło: KMP Białystok
67-letni mieszkaniec Białegostoku został zatrzymany przez policję w związku z serią podpaleń kontenerów na odpady. Usłyszał zarzut zniszczenia mienia, a straty oszacowano na ponad 40 tysięcy złotych. Decyzją sądu najbliższe trzy miesiące spędzi w areszcie. Grozi mu do 5 lat więzienia.

Na początku kwietnia funkcjonariusze z Białegostoku otrzymali zgłoszenie o pożarze w centrum miasta. Spaliło się sześć kontenerów na śmieci oraz wiata, pod którą stały. Kilka dni później, w środku nocy dyżurny białostockiej komendy ponownie otrzymał zgłoszenia o palących się kontenerach w kilku miejscach w centrum miasta.

67-latek podpalił sześć kontenerów na śmieci
67-latek podpalił sześć kontenerów na śmieci
Źródło: KMP Białystok

Oprócz palących się kontenerów, spaliła się także elewacja budynku, klimatyzator oraz kamery monitoringu. Straty oszacowano łącznie na ponad 40 tysięcy złotych.

Pracujący nad sprawą kryminalni z białostockiej "jedynki" ustalili tożsamość podpalacza. Pomógł w tym zapis monitoringu, który zarejestrował poczynania mężczyzny. Okazał się nim 67-letni mieszkaniec Białegostoku, który został zatrzymany i usłyszał zarzut zniszczenia mienia. 

Seryjny podpalacz jest już w rękach policji
Seryjny podpalacz jest już w rękach policji
Źródło: KMP Białystok

Decyzją sądu trafił na trzy miesiące do aresztu. Za to przestępstwo grozi kara do pięciu lat pozbawienia wolności.

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica