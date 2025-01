W grudniu 2023 roku pisaliśmy, że Sąd Apelacyjny w Białymstoku obniżył rekompensaty dwóm Czeczenom, który zostali niesłusznie pozbawieni wolności w sprawie o terroryzm. Trzeciemu kwota przyznana w pierwszej instancji została podniesiona. Wyrok był prawomocny. Wcześniej mężczyźni zostali skazani m.in. za rzekomą działalność w zorganizowanej grupie przestępczej, która miała gromadzić pieniądze na potrzeby tzw. Państwa Islamskiego. Zostali jednak uniewinnieni, co otworzyło im drogę do roszczeń.

Do Sadu Najwyższego wpłynęły kasacje złożone przez pełnomocnika Czeczenów. SN oddalił je jako oczywiście bezzasadne. To ostatecznie kończy sprawę, która od postawienia mężczyznom zarzutów karnych, trwała blisko dziesięć lat.

Śledztwo prowadziła białostocka delegatura Prokuratury Krajowej we współpracy z ABW. Zarzuciła czterem Czeczenom, że w 2014 roku działali w zorganizowanej grupie przestępczej, która miała m.in. gromadzić pieniądze na potrzeby działań o charakterze terrorystycznym, prowadzonych przez tzw. Państwo Islamskie (IS).

Twierdzili, że zbierali na działalność niepodległościową czeczeńskich bojowników

Zarówno w śledztwie, jak i przed sądami oskarżeni nie przyznali się do zarzucanych im czynów. Argumentowali, że co prawda pieniądze były zbierane i przekazane (była mowa o kilkunastu tysiącach euro), ale nie na potrzeby IS, lecz na działalność niepodległościową bojowników czeczeńskich walczących o Czeczeńską Republikę Iczkerii.