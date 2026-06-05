Białystok Śledztwo w sprawie strażaków podejrzanych o gwałt. Jest decyzja prokuratury w Białymstoku Oprac. Martyna Sokołowska |

Łukasz Janyst: podejrzanym prokurator przedstawił zarzuty przestępstwa zgwałcenia Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: TVN 24

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Z uwagi na charakter sprawy prokuratura nie podaje szczegółów swoich ustaleń. Postanowienie o umorzeniu tego śledztwa nie jest jeszcze prawomocne, przysługuje na nie zażalenie - poinformował w piątek szef Prokuratury Rejonowej Białystok-Północ Anatol Pawluczuk.

Kobieta zgłosiła gwałt

Postępowanie było prowadzone od połowy września ubiegłego roku. Zarzuty przedstawiono na podstawie zeznań złożonych przez kobietę składającą zawiadomienie i uznaną wówczas za pokrzywdzoną.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ: Strażacy usłyszeli zarzut zgwałcenia kobiety

Strażacy są z województwa kujawsko-pomorskiego, przebywali w Białymstoku na Mistrzostwach Polski Strażaków w Piłce Nożnej. Od początku nie przyznawali się, złożyli wyjaśnienia i przedstawili swoją wersję wydarzeń. W śledztwie stosowano wobec nich dozór policyjny i poręczenie majątkowe. Dodatkowo - po postawieniu im zarzutów - zostali zawieszeni w obowiązkach służbowych przez swoich przełożonych.

Prokuratura w Białymstoku umorzyła śledztwo w sprawie strażaków podejrzanych o gwałt

Prokuratura przez ponad pół roku weryfikowała dowody w tej sprawie. Ostatecznie oceniła, iż nie dają one podstaw do skierowania do sądu aktu oskarżenia.

Zgodnie z artykułem 322 paragraf 1 Kodeksu postępowania karnego, jeżeli postępowanie nie dostarczyło podstaw do wniesienia aktu oskarżenia, umarza się śledztwo bez konieczności uprzedniego zaznajomienia z materiałami postępowania i jego zamknięcia.

Dowiedz się więcej: TVN24 Na żywo