KMP Białystok

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

To nietypowe zgłoszenie policjanci dostali w środku nocy. Białostocki kierowca zauważył biegające po dwupasmowej ulicy szczeniaki. Próbował je złapać, ale rozbiegły się w różnych kierunkach. Zadzwonił więc na policję.

Policjanci zaczęli, wspólnie z mężczyzną, łapać zdezorientowane czworonogi.

Zabrali je do radiowozu Źródło: KMP Białystok

Trafiły do schroniska

"Już po chwili cała szóstka znalazła bezpieczne schronienie w samochodzie funkcjonariuszy. Maluchy były wystraszone i wychudzone" – czytamy w komunikacie na stronie Komendy Miejskiej Policji w Białymstoku.

Trafiły do białostockiego schroniska. Policjanci apelują do wszystkich, którzy są świadkiem porzucania zwierząt lub zauważą zagrożenie na drodze, by zgłaszali takie przypadki.

Szczeniaki biegały po jezdni Źródło: KMP Białystok