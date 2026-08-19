Białystok Na głowie miał kominiarkę, groził bronią, napadł na dwa sklepy. Nagranie Oprac. Tomasz Mikulicz |

Białystok. Był zamaskowany. Groził bronią, napadł na dwa sklepy. Policja zatrzymała 42-latka Źródło wideo: KMP Białystok Źródło zdj. gł.: KMP Białystok

Posłuchaj artykułu Czyta lektor AI Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link Dodaj do preferowanych źródeł w Google Dodaj nas do listy preferowanych źródeł w Google, aby nasze materiały częściej pojawiały się w Twoich wynikach wyszukiwania.

Prokuratura skierowała do sądu akt oskarżenia wobec 42-latka, który podejrzany jest o to, że pod koniec stycznia i w połowie lutego dokonał w Białymstoku dwóch rozbojów.

Schemat działania był taki sam. Do całodobowych sklepów na osiedlach Centrum i Kawaleryjskie wchodził mężczyzna w kominiarce i kapturze na głowie. Wyciągał przedmiot przypominający broń palną i groził kasjerom pozbawieniem życia. A potem zabierał pieniądze z kasy. Ukradł w obu sklepach łącznie 1,4 tys. zł. Policja opublikowała nagrania z obu napadów.

Groził bronią Źródło zdjęcia: KMP Białystok

Znaleźli broń

Podejrzanym o dokonanie obu rozbojów jest 42-latek, który był zaskoczony, gdy wiosną policjanci zapukali nad ranem do drzwi jego domu.

"W czasie przeszukania funkcjonariusze znaleźli pistolet, którego użył w czasie napadów, ale również odzież i kominiarkę, które miał wówczas na sobie. Ekspertyza biegłego z zakresu balistyki potwierdziła, że zabezpieczony przedmiot był bronią palną, w związku z czym mężczyzna oprócz dwóch zarzutów rozboju z użyciem niebezpiecznego przedmiotu, usłyszał zarzut nielegalnego posiadania broni palnej" - czytamy w komunikacie na stronie Komendy Miejskiej Policji w Białymstoku.

Mężczyźnie grozi do 20 lat pozbawienia wolności. Od czasu zatrzymania przebywa cały czas w areszcie śledczym.