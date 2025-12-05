Zarzut dla byłego naczelnika prewencji (29.12.2023) Źródło: TVN24

Sąd pierwszej instancji zajął się sprawą w czerwcu 2025 roku. Ukarał Macieja Z. grzywną w wysokości 4,5 tys. zł oraz nakazał zapłatę tysiąca złotych nawiązki na rzecz pokrzywdzonej.

W piątek (5 grudnia) Sąd Okręgowy w Białymstoku utrzymał rozstrzygnięcie pierwszej instancji. Wyrok jest więc prawomocny. Uzasadnienie zostało utajnione.

Podczas spotkania z okazji Dnia Kobiet

Proces odbywał się z wyłączeniem jawności - taki wniosek na jego początku złożyła kobieta, która miała status oskarżycielki posiłkowej.

Sprawa dotyczyła oficjalnego spotkania z okazji Dnia Kobiet, które odbyło się 8 marca 2023 roku w budynku Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku.

- Mówimy o zdarzeniu, gdzie co najmniej została naruszona nietykalność, a na pewno godność osoby - mówił wówczas przed kamerą TVN24 podinspektor Tomasz Krupa, rzecznik podlaskiej policji.

Najpierw został odsunięty od obowiązków, a potem zwolniony ze służby

Maciej Z. był w tym czasie naczelnikiem wydziału prewencji. Komendant wojewódzki odsunął go od pełnionych obowiązków i delegował do pracy w komendzie miejskiej w Białymstoku. Wszczęte też zostało wobec niego postępowanie dyscyplinarne.

Ostatecznie w sierpniu 2023 roku policjant został zwolniony z pracy ze względu na ważny interes służby. W związku z tą decyzją umorzone zostało - jako bezprzedmiotowe - postępowanie dyscyplinarne.

Prokuratura: uderzył otwartą dłonią w pośladek

Prokuratura Okręgowa w Ostrołęce, która prowadziła śledztwo w tej sprawie postawiła byłemu naczelnikowi zarzut naruszenia nietykalności cielesnej cywilnej pracownicy komendy. Według śledczych, podczas składania życzeń uderzył on kobietę otwartą dłonią w pośladek. Czyn został też opisany jako zachowanie stanowiące "rażące lekceważenie porządku prawnego".

Kierując do sądu akt oskarżenia, prokuratura informowała, że takie okoliczności zdarzenia zostały ustalone na podstawie zeznań świadków, głównie funkcjonariuszy i pracowników cywilnych komendy, zabezpieczonego monitoringu z budynku Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku i innych dowodów.

Od konfetti i imprezy z tańcem hawajskim

Jak, zaraz po zdarzeniu, dowiedział się reporter tvn24.pl, Maciej Z. był zaangażowany w głośną w 2016 roku sprawę zrzucania z pokładu należącego do Straży Granicznej śmigłowca biało-czerwonego konfetti podczas obchodów Święta Niepodległości w Augustowie. Gościem tych uroczystości był nadzorujący wówczas policję wiceminister spraw wewnętrznych i administracji, poseł Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Zieliński.

Z. - jak wynika z ustaleń tvn24.pl - był zaangażowany także w organizację innej imprezy, w której również uczestniczył wiceminister Zieliński. Chodziło o konferencję poświęconą bezpieczeństwu osób starszych, w czasie której wiceministra powitała grupa Sen Hawajów, działająca przy białostockiej Akademii 50+, wykonując pokaz tańca hawajskiego. To wydarzenie także miało miejsce w 2016 roku.

