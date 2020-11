Stamtąd było siedem dziewcząt, w tym Beata z pewnego hitu. Trafił do piosenki, jest już zabytkiem

"Siedem dziewcząt z Albatrosa, Tyś jedyna. Dziś pozostał mi po Tobie, smutek, żal". To słowa piosenki Janusza Laskowskiego "Beata z Albatrosa", dzięki której jedna z augustowskich restauracji przeszła do historii. Tak samo jak neon, który ją zdobi i który właśnie stał się zabytkiem.

Wpisała właśnie do rejestru zabytków neon "Albatros", który od początku lat 60. ubiegłego wieku reklamuje słynną restaurację w Augustowie.

Sam budynek zabytkiem raczej nie będzie

Z wnioskiem o wpis do rejestru zabytków zwrócił się do służb konserwatorskich właściciel budynku. Czyli Augustowska Spółdzielnia Spożywców "Społem". - Sam budynek jest natomiast już na tyle przekształcony, że nie przewiduję, aby w najbliższym czasie trafił do rejestru - mówi prof. Dajnowicz.