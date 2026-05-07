Tusk zaprosił papieża Leona XIV do Polski. Jest możliwa data
Podczas konferencji prasowej po spotkaniu z papieżem Donald Tusk zdradził, że dostał od Leona XIV poruszający tekst. - Tam [w tekście - red.] jest jedno słowo, które Ojciec Święty odniósł i do siebie i do mnie: peacemakers [ang. rozjemcy, tworzący pokój - red.] - przekazał. Tusk zapewnił, że podzieli się tym tekstem później. Dodał, że "on sam nie zasłużył na taką definicję", ale "będzie to z dumą pokazywał wszystkim".
Donald Tusk u papieża w Watykanie. Zaprosił Leona XIV do Polski
- To, co jest myślą przewodnią pontyfikatu [Leona XIV], jeśli chodzi o sprawy publiczne, to z całą pewnością pokój i pojednanie. Mówiłem Ojcu Świętemu, że to byłoby coś pięknego, gdyby także dzięki jego pomocy udało się ustanowić pokój wszędzie tam, gdzie dzisiaj toczy się wojna - powiedział Tusk.
Przekazał też, że rozmawiał z Leonem XIV o sytuacji politycznej w Polsce i polaryzacji społeczeństwa. - Konflikt polityczny także w Polsce ma czasami niepotrzebnie ostre kształty - stwierdził. Opisał, że rozmowa z papieżem dała mu do myślenia. - Chciałabym być sprawcą, jeżeli nie pokoju - bo to może zadanie ponad siły - to chociaż uspokojenia sytuacji w naszym kraju - mówił premier.
Tusk zaprosił Leona XIV do Polski. "Potwierdziłem serdeczne zaproszenie dla Ojca Świętego do Polski w imieniu całego narodu. Cieszę się, że przyjął je z radością" - cytuje jego słowa Kancelaria Premiera.
Jak podał portal Vatican News, premier wskazał, że wizyta Leona XIV mogłaby się odbyć w 2028 roku. "W przyszłym roku odbywają się w Polsce wybory, a Stolica Apostolska już wcześniej dawała do zrozumienia, że w roku wyborczym taka wizyta nie mogłaby się odbyć" - czytamy.
Wizyta Tuska w Watykanie rozpoczęła się o godzinie 9 rano. Wcześniej na portalu X, Tusk przekazał jaki podarunek chce wręczyć Leonowi XIV w trakcie spotkania. "W podarunku wiozę Pięcioksiąg Mojżeszowy w języku kaszubskim. Mam nadzieję, że [papież] się ucieszy" - napisał.
Kancelaria Premiera opublikowała nagranie z przywitania w Watykanie. Szefa polskiego rządu witał między innymi prefekt Domu Papieskiego arcybiskup Petar Rajic.
Tusk złożył kwiaty na grobie św. Jana Pawła II w Bazylice św. Piotra.
W programie wizyty w Watykanie znalazła się także rozmowa z sekretarzem stanu Stolicy Apostolskiej, kardynałem Pietro Parolinem.
"Rozmowy dotyczyć będą sytuacji geopolitycznej oraz działań na rzecz pokoju, w tym zakończenia wojny w Ukrainie, stabilizacji sytuacji na Bliskim Wschodzie oraz pomocy humanitarnej i zapobiegania konfliktom w Afryce" - podało Centrum Informacyjne Rządu.
Spotkanie z Leonem XIV przypadło w przeddzień pierwszej rocznicy wyboru papieża.
Tusk spotka się z Meloni
Po południu szef rządu uda się do Rzymu, gdzie spotka się z premier Włoch Giorgią Meloni w jej kancelarii w Palazzo Chigi.
"Rozmowa (...) dotyczyć będzie relacji dwustronnych oraz kluczowych wyzwań stojących przed Europą i Unią Europejską. Liderzy omówią kwestie bezpieczeństwa, dalszego wsparcia dla Ukrainy, konkurencyjności europejskiej gospodarki oraz procesu rozszerzenia Unii Europejskiej" - podano w komunikacie.
